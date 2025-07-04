愛爾蘭美女做日光浴睡著　醒來鼻子「永久曬傷」成小丑鼻

▲ 潔西卡5年前在西班牙特內里費島度假時曬傷，鼻子自此呈現永久性發紅，至今未癒。。（圖／翻攝TikTok／jess.mcgirr）

圖文／CTWANT

愛爾蘭女子潔西卡‧麥克吉爾（Jessica McGirr）5年前在西班牙特內里費島（Tenerife）度假時曬傷，鼻子從此呈現永久性發紅，至今未癒。這一現象嚴重影響了她的自信心與日常生活，讓她必須每天靠濃妝遮蓋，並屢屢面臨陌生人的疑問。

據潔西卡回憶，在她24歲那年在特內里費島的一場遊艇之旅中，未經塗抹防曬霜便在烈日下睡去，並暴露在強烈的紫外線下約4小時。當她醒來後，感覺自己的鼻子紅腫發燙，雖然鼻子上的曬傷與水泡在第一週過去內有所消退，但2週後她鼻子依然發紅且疼痛，皮膚也變得粗糙、發炎，還有出血與結痂的情況。事實上，據潔西卡回憶，在她曬傷的前3年，鼻子始終處於長期發炎的狀況。

如今5年多過去，接近30歲的潔西卡鼻子依然紅腫，雖發炎程度有所減輕，鼻子表面的肌膚也變得較為平滑，但紅色始終未褪。

「這種紅腫摧毀了我的自信！」潔西卡表示，「我根本不敢素顏出門，因為經常有陌生人問我鼻子怎麼了，甚至懷疑我是不是生病。如果這是胎記，應該不會引來這麼多評論。」她坦言這種狀況讓她倍感壓力，日常生活深受影響。

潔西卡曾經為了她的鼻子多次向醫生求助，但始終未能解決她的困擾。潔西卡表示自己看過3位醫生，初期被開出幾種藥膏，後來甚至被建議使用痤瘡藥物，但都沒有效果。她還嘗試了4次強脈衝光療法，同樣未見任何改善。此外，她接受了皮膚檢查與血液檢測，但醫生仍然找不出確切的原因，讓她對醫療系統的感到失望與無助。

「我對家鄉的醫療系統非常失望，沒有一位醫生認真對待我的問題，也沒人願意將我轉診給專科醫生。」如今移居美國紐約的潔西卡表示，自己目前已停止所有治療與藥膏使用，因過去的治療從未帶來顯著改善。

如今的潔西卡每天出門前，都會塗抹防曬係數50的防曬霜來保護自己的肌膚，並且使用厚重的遮瑕膏來掩蓋鼻子上的異狀。她告訴媒體，「我很想尋求進一步的幫助。然而對我來說，那感覺就像在浪費錢，因為花了那麼多錢去做皮膚諮詢，結果卻得不到任何幫助。如果我知道某種治療方法有效，我很樂意嘗試。」

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