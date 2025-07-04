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黃金詐騙+1！小吃攤父女押4房背債3500萬　每月要還30萬利息

▲▼台中豐原傳出代刷黃金被詐騙後，大里一對小吃攤父女也被詐3500萬元。（圖／ETtoday資料照）

▲台中豐原五口傳出代刷黃金被詐騙後輕生。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中豐原區一家五口5、6月間幫人代刷購買黃金，莫名其妙的欠債至少500萬元，最後不幸輕生，而大里區一對經營小吃攤的林姓父女去年也誤信加入投資黃金群組，陸續變賣、抵押房子甚至找上地下錢莊，總共被詐1216萬元，借貸2300萬元，目前還積欠1600萬元，每月光利息就要30萬元，父女被龐大債務壓得快喘不過氣，霧峰警方證實4月間已受理報案，全力偵辦中。

林姓婦人去年3月時，加入以投資黃金賺取價差的群組，透過網友「Jason」提供的APP「BN Waenc」，陸續匯出700多萬元，初期確實有獲利，為了賺取更多錢，在對方慫恿下，將大里區的房子抵押借貸後，又投資500萬元。

▲▼台中豐原傳出代刷黃金被詐騙後，大里一對小吃攤父女也被詐3500萬元。（圖／ETtoday資料照）

▲台中大里一對小吃攤父女也因投資黃金被詐，慘背3500萬債務。（圖／民眾提供）

林婦得知有獲利，但要求出金時，對方以帳戶遭凍結需要再補存數萬元解凍，直到對方人間蒸發，她才驚覺遭詐騙，詐騙金額超過千萬，今年4月間已經報警。

林婦被騙1216萬元是有匯款紀錄的，更多的是沒有匯款紀錄的面交，林婦最初籌措資金時，先以先生名下不動產辦理抵押貸款，後續為了償還高額利息，只好再向父親請託抵押名下豐原3間房產，並多次向地下錢莊借貸，前後共增貸2300萬元。

霧峰警方表示，詐團利用黃金飆漲利誘民眾投資，等到被害人投入大筆金錢後再神隱，目前正全力追查幕後詐欺集團到案。

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