三重84歲嬤公園休息竟遭搶包！警1小時逮壯年匪　起獲贓物+毒品

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區日前發生一起公園搶奪案，84歲的陳姓老婦人在公園內休息時，遭一名陌生男子騎腳踏車從後方徒手搶走側背包。警方獲報後鎖定嫌犯逃逸路線，在短短一個多小時內就將46歲周姓搶匪逮捕。不僅找回贓物，更在周男身上起獲毒品海洛因及針筒，全案訊後依搶奪及毒品罪移送新北地檢署偵辦，並聲請羈押獲准。

▼三重警方在另一個公園逮捕搶匪周男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，上個月（6月）28日上午8時許，當時陳姓老婦人獨自坐在三重區自強路三段後竹圍公園內的椅子上休息，不料，一名騎乘腳踏車的陌生男子突然從老婦人右後方經過，趁其不備，徒手搶奪老婦人身上的黑色側背包後，加速揚長而去，陳姓老婦人驚嚇向警方報案。

三重警分局獲報後，調閱周邊及嫌犯逃逸路線的監視器影像，經過比對與分析，迅速鎖定周姓男子涉有重嫌。在案發後一個多小時，上午9時許，在三重區碧華公園內成功將周嫌逮捕。除了起獲被搶奪的黑色側背包，更在他隨身包包內，意外查獲一包毒品海洛因，以及已使用過的注射針筒。周姓男子警訊後依搶奪罪及毒品危害防制條例等罪，移送新北地檢署偵辦，並聲請羈押獲准。

▼三重警方在他身上起獲贓物及毒品海洛因 。（圖／記者陳以昇翻攝）