　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

3台男大馬製毒販賣被抓了　警攻破豪華公寓「查扣1.5億毒品」

▲3名泰籍男子今年11月受運毒集團委託，以觀光名義自泰國入境，行李中被查出以布匹夾帶一級毒品海洛因多達15公斤，市值逾3000萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲馬來西亞警方破獲3名台灣人販毒，查扣價值1.5億元毒品。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

馬來西亞警方1日宣布偵破一個販毒集團，這個集團在雪蘭莪州租用一間豪華公寓製毒、製作含有毒品的電子煙，警方6月25日展開突擊行動，逮捕了5名販毒集團成員，其中3名為台灣籍男子，並查扣255公斤、價值約1.5億元新台幣各式毒品。

根據馬來西亞《中國報》報導，雪州總警長1日在記者會上宣布，警方6月25日對雪州東北部城市安邦一間豪華公寓展開突擊行動，破獲隱藏在裡面的販毒集團，逮捕了3名台灣籍男子、1名大馬籍華裔男子和1名越南籍女子，並查扣價值約1.5億新台幣各式毒品，以及價值約369萬元新台幣的名錶、各國貨幣、電腦、轎車等財物。

雪州總警長透露，3名被逮捕的台灣籍男子曾多次往返台灣、大馬兩地，3人分別擔任集團的製毒師及製毒助理，其中2人在台灣曾犯下詐騙、恐嚇、危害公共安全和傷害他人等的刑事案件。

雪州總警長還說，這個販毒集團2024年10月開始活動，他們先是在雪州租下一間豪華公寓當成製毒室及倉庫，接著透過鄰國取得毒品原料，再由擁有化學知識的台灣籍男子加工做成毒品及含有毒品的電子煙，最後將毒品賣到巴生谷地區及國外市場，每月淨收入達到約139萬元新台幣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
562 3 1620 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孫安佐突發「5點重大公告」宣布停工！
23歲男無照開救護車撞死騎士　新北衛生局：未登記為救護車駕駛
賴清德下令交涉：航班登機後如商務艙有空位　要讓軍人自動升等

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

3台男大馬製毒販賣被抓了　警攻破豪華公寓「查扣1.5億毒品」

「炸彈氣旋」暴風雨強襲雪梨　沿海居民緊急撤離

末日倒數？日本防災新計畫出爐　南海海槽地震29萬人死「減少8成」

美參院表決「大又美法案」51：50闖關成功　范斯投下關鍵同意票

旅日族注意！日本搭機新規定　7／8起行動電源「禁放」頭頂置物櫃

川普暗示要「遣返馬斯克回南非老家」　想讓DOGE反咬特斯拉

國際火線／怪奇物語！　川普搞的是哪門子孤立主義？

快訊／日本氣象廳等級4警戒　對長野縣908人發布避難命令

愛妻半夜消失！工程師下樓見她「車內全裸」　蒐證被撞成重傷

快訊／1天震89次！鹿兒島縣惡石島發生規模4.3地震　最大震度4級

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

開庭前接「至親噩耗」！彭振聲情緒崩潰：檢察官要我的命

【心都碎了】赴派出所作筆錄 彭振聲兒子：已經一滴淚都掉不出來

【滑走撞牆】彰化無人轎車滑進地下室衝百米撞牆　車主追到崩潰喊：完蛋了！

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

【悲痛發言】嘆司法正義竟要靠人命換！陳佩琪突喊「該跳的是我」

【紅著眼眶】彭振聲搭高鐵急返高雄！ 一心盼見愛妻

3台男大馬製毒販賣被抓了　警攻破豪華公寓「查扣1.5億毒品」

「炸彈氣旋」暴風雨強襲雪梨　沿海居民緊急撤離

末日倒數？日本防災新計畫出爐　南海海槽地震29萬人死「減少8成」

美參院表決「大又美法案」51：50闖關成功　范斯投下關鍵同意票

旅日族注意！日本搭機新規定　7／8起行動電源「禁放」頭頂置物櫃

川普暗示要「遣返馬斯克回南非老家」　想讓DOGE反咬特斯拉

國際火線／怪奇物語！　川普搞的是哪門子孤立主義？

快訊／日本氣象廳等級4警戒　對長野縣908人發布避難命令

愛妻半夜消失！工程師下樓見她「車內全裸」　蒐證被撞成重傷

快訊／1天震89次！鹿兒島縣惡石島發生規模4.3地震　最大震度4級

3台男大馬製毒販賣被抓了　警攻破豪華公寓「查扣1.5億毒品」

「炸彈氣旋」暴風雨強襲雪梨　沿海居民緊急撤離

末日倒數？日本防災新計畫出爐　南海海槽地震29萬人死「減少8成」

美參院表決「大又美法案」51：50闖關成功　范斯投下關鍵同意票

澎湖超商凌晨火警！電線走火「冰箱上冒煙」　消防員緊急到場

旅日族注意！日本搭機新規定　7／8起行動電源「禁放」頭頂置物櫃

川普暗示要「遣返馬斯克回南非老家」　想讓DOGE反咬特斯拉

《F1電影》布萊德彼特回憶早年尷尬往事　曾因一行為差點被趕出片場

女同事偷吃人夫「午休奔摩鐵」！曖昧傳訊：為你而濕

福斯推出「全新油電四輪傳動系統」！廂型車＆露營車率先搭載

【泰格與雪兒】當前任打來

國際熱門新聞

即／日本氣象廳等級4警戒　對長野縣908人發避難命令

愛妻半夜消失！工程師下樓撞見「她車內全裸」

泰國二王子「奪儲失敗」遭驅逐出境！

川普揚言「遣返」馬斯克　想讓DOGE反咬特斯拉

怪奇物語！　川普是哪門子孤立主義？

川普再籲降息「點名台灣」也比美國低

日本搭機新規　7／8起行動電源禁放頭頂

美參院表決大又美法案　51：50闖關成功

日本防災計畫　大地震29萬人死減八成

泰國二王子「4大宗罪」曝光！遭驅逐出境

富商送愛女粉紅勞斯萊斯　炫富舉動惹眾怒

華裔醫認「迷姦病患」　女麻醉醒來正遭性侵

日15歲少年恐怖性癖！菸燙、掐脖性侵國二少女

即／鹿兒島縣發生規模4.3地震　最大震度4級

更多熱門

相關新聞

美國媽媽餵子女大麻　最小僅6歲

美國媽媽餵子女大麻　最小僅6歲

美國接連發生2孩童接觸大麻的案件，阿肯色州一名36歲母親迪安娜蘇伍茲（Deanna Sue Woods）因自供讓3名子女吸食與食用大麻產品而被判刑，但她聲稱此舉是為了讓孩子提早接觸毒品，避免他們日後吸毒。德州一名20歲女子則因1歲姪子誤吸她的大麻電子煙被控兒童危害罪，目前也已被逮捕。

等紅燈越線遭警攔查　男主動交出喪屍煙彈

等紅燈越線遭警攔查　男主動交出喪屍煙彈

2通緝犯遇警想跑當場被逮　被搜出海洛因下場慘

2通緝犯遇警想跑當場被逮　被搜出海洛因下場慘

男無照騎車拒盤查喊「我沒犯罪 」　置物箱搜出彩虹菸

男無照騎車拒盤查喊「我沒犯罪 」　置物箱搜出彩虹菸

他為30萬幫運4張電腦桌　下場關5年2月

他為30萬幫運4張電腦桌　下場關5年2月

關鍵字：

毒品販毒

讀者迴響

熱門新聞

S媽發文喊「救救我」吐失眠心聲

女車上熟睡「護墊消失」　台南男性侵突硬不起來

彭振聲睡前「碎念幾句」　最後早餐成永別

《清潭洞醜聞》女星離世享年43歲

賴清德下令交涉：航班登機後如商務艙有空位　要讓軍人自動升等

即／日本氣象廳等級4警戒　對長野縣908人發避難命令

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

獨／髮妻墜樓亡成永別　彭振聲後悔來台北

孫安佐突發「重大公告」宣布停工

公鹿簽下溜馬禁區主將　裁掉里拉德

即／仙塔律師發345字聲明　對擔憂粉絲道歉

韓《步步驚心》男星宣布結婚

飯店洗澡別光腳！醫：HPV會從地板傳染　4族群小心長出「跖疣」

日本7/5地震預言「2條巨龍現蹤」　專家揭真相：不會突然活過來

23歲男「無照開救護車」撞機車！　騎士卡底盤慘死

更多

最夯影音

更多

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

開庭前接「至親噩耗」！彭振聲情緒崩潰：檢察官要我的命

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面