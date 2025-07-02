3台男大馬製毒販賣被抓了　警攻破豪華公寓「查扣1.5億毒品」

▲馬來西亞警方破獲3名台灣人販毒，查扣價值1.5億元毒品。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

馬來西亞警方1日宣布偵破一個販毒集團，這個集團在雪蘭莪州租用一間豪華公寓製毒、製作含有毒品的電子煙，警方6月25日展開突擊行動，逮捕了5名販毒集團成員，其中3名為台灣籍男子，並查扣255公斤、價值約1.5億元新台幣各式毒品。

根據馬來西亞《中國報》報導，雪州總警長1日在記者會上宣布，警方6月25日對雪州東北部城市安邦一間豪華公寓展開突擊行動，破獲隱藏在裡面的販毒集團，逮捕了3名台灣籍男子、1名大馬籍華裔男子和1名越南籍女子，並查扣價值約1.5億新台幣各式毒品，以及價值約369萬元新台幣的名錶、各國貨幣、電腦、轎車等財物。

雪州總警長透露，3名被逮捕的台灣籍男子曾多次往返台灣、大馬兩地，3人分別擔任集團的製毒師及製毒助理，其中2人在台灣曾犯下詐騙、恐嚇、危害公共安全和傷害他人等的刑事案件。

雪州總警長還說，這個販毒集團2024年10月開始活動，他們先是在雪州租下一間豪華公寓當成製毒室及倉庫，接著透過鄰國取得毒品原料，再由擁有化學知識的台灣籍男子加工做成毒品及含有毒品的電子煙，最後將毒品賣到巴生谷地區及國外市場，每月淨收入達到約139萬元新台幣。