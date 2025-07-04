川普將對貿易夥伴設定關稅　行政院：持續積極與美方磋商

▲川普對等關稅揭曉在即，各界關注台灣會被課徵多少稅率。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普表示，最快將從當地時間4日（台灣時間5日）開始，向10至12個貿易夥伴發出通知信，單方面設定未來關稅稅率。外界關注台灣的關稅談判進度，行政院回應，台美雙方持續積極就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊的進一步說明時，將再適時向國人報告。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）強調，約有100個國家將適用「互惠稅率」10%，並預告在7月9日協商期限前，將有大量貿易協議陸續公布。

根據《彭博社》報導，川普（Donald Trump）表示，大約有「10到12封」通知信會在4日寄出，接下來幾天還會陸續再寄更多，「我認為到7月9日為止就會全數發完。」這個日期正是他先前設下的談判期限，各國若想避免被課更高進口關稅，就得在期限前與美方達成協議。

川普表示，這些稅率可能會從10%、20%，一路拉高到60%、甚至70%。如果這些高稅率正式生效，將會超過他4月初在「解放日」（Liberation Day）演說中提出的原始上限；當時大多數經濟體的稅率基準是10%，最高則為50%。

不過，川普並未說明目前尚未決定哪些國家將優先收到通知信，也拒絕透露具體細節。他僅強調，「各國將在8月1日開始付錢」，美國會如期開始徵收關稅。