地基掏空驚悚畫面曝！大同醫院恐面臨長時間停電　建商這下慘了

▲大同醫院旁的建案地基掏空，現場一片汪洋。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市立大同醫院機車停車場入場今(4)日突然出現天坑，造成院內民生用水減壓、周遭586戶停電。工務局會同台電前往勘查，疑為鄰近建案施作連續壁導致地基掏空，台電表示，現場淹水情況嚴重，且管線遭到拉扯移位，若無法立即修復，大同醫院恐面臨長時間停電，將盤點受損情況後，會向建商求償。

整起事件追溯至3日凌晨2點13分，前金區中華三路一帶突然傳出停電，台電人員前往維修時，發現疑似是大同醫院旁的建案所致。疑因連續壁工程施工，引發地基掏空與土壤流失，不僅造成台電管線遭拉扯移位，釀前金區586戶停電。此外，自來水管也被挖損，現場一片汪洋。

▲大同醫院的機車停車場入口，今日突見一米深天坑 。（圖／記者吳世龍攝）



今日上午，大同醫院外自來水管又不明原因破裂，導致院內供水水壓過低。院方強調，第一時間進行全院巡檢，確保醫療與病人安全無虞，並安排自來水與消防水車持續入內供水，醫療作業暫無影響；但廁所、空調等民生用水仍受減壓、短暫缺水影響。

工務局事後已勒令承造廠商全面停工，並指示承造廠商加速進行地基補強與管線修復作業，預計今日下午完成檢修。由於該施工行為涉及違反《建築法》第63條，工務局已依法對承造人裁罰9萬元。

▲▼台電人員打開維修孔，發現停車場地基也被掏空。（圖／記者許宥孺翻攝）



台電今日再派員至現場勘查，發現供電給大同醫院的配電線路嚴重受損，目前只剩單一回路供電中，若該回路再受損將無法立即修復，大同醫院恐面臨長時間停電風險。台電高雄區處已通知建商、大同醫院及市府部門應立即辦理相關緊急措施，以避免擴大事故造成停電風險。

台電表示，由於現場淹水情況嚴重，目前正在緊急抽水，台水也嘗試修復破損的自來水管，台電要求建商務必協助檢視管路受損情況，以利盡速修復受損線路。目前也將在盤點受損情況後，向建商依章求償。