苗栗縣府科長墜樓亡　鍾東錦：通盤啟動職場霸凌調查

▲苗栗縣政府黃姓科長日前墜樓身亡，引發各界質疑可能有職場霸凌，縣長鍾東錦為弭平雜音，今天宣佈全面啟動職場霸凌調查。（圖／記者楊永盛攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣政府黃姓科長日前自縣府大樓墜樓身亡案，雖然檢警以自殺結案、家屬迄今未表示意見，但近日來網友將矛頭指向黃的直屬長官，指控疑似有職場霸凌，讓相關官員飽受指摘壓力。縣長鍾東錦今（1日）在縣務會議裁示，因應府內同仁普遍有躁動和不安氣氛，外界雜音不斷，將啟動職場霸凌調查，若自認遇到職場霸凌，鼓勵勇敢投訴，要求秉公處理。

苗栗縣政府剛接任某科長的黃姓科長（57歲），6月25日下班後未返家，妻子後來接到悲觀的訊息，報警徹夜在縣府第一辦公大樓和住家附近協尋未果，26日凌晨被發現陳屍縣府第一辦公大樓後方無阻礙坡道；檢警相驗後初步認為為自殺，家屬迄今未對外表示意見。

不過，不少網友在臉書社團『靠北苗栗』貼文，紛紛暗指黃姓科長疑似遭受長官的職場霸凌，接辦有爭議的公務才輕生。另外，公民團體「台灣公務革新力量聯盟」宣稱，預定7月2日晚上在苗栗縣政府前廣場，舉辦追思黃科長晚會。

面對各界質疑聲浪不斷，鍾東錦今天在縣務會議宣示啟動職場霸凌調查，鍾強調並非針對黃科長個案，而是為讓所有員工有更好的抗壓性，要求人事、政風肩負保護投訴員工，暗中調查和詢問，秉公處置，有必要也要啟動府外委員調查，鼓勵員工受霸凌或不舒服，應勇敢站出來主張自己權利，希望藉此安撫同仁躁動的氣氛，做好為民服務的工作。

鍾東錦說，黃科長的直屬長官飽受各界指摘，已萌生辭意、口頭向他請辭，但因為初步調查直屬長官沒有過錯，也沒有適當接替人選，已退回其辭呈。

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