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快訊／熱飆38度　15縣市「高溫警示」

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對15縣市發布高溫警示，各地天氣晴朗炎熱，今（4）日台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、雲林縣、台南市、金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；彰化縣、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣為黃色燈號，請注意。

根據氣象署觀測，新北三峽在上午10時40分來到38度，不過該測站地理環境特殊，與周遭其他鄰近氣象站量值差異較大，僅代表該站附近溫度特性，也因為是自動測站，所以不列入正式紀錄。另外，桃園蘆竹上午10時也有37.4度，新北五股上午10時10分則是37.1度。

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高溫資訊(橙色)
影響時間：04日白天
＊高溫橙色36燈號：新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、雲林縣、台南市、金門縣
＊高溫黃色燈號：彰化縣、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣

▲▼ 。（圖／記者李依琳攝）

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

氣象署預報，今日台灣附近水氣漸增，東半部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，其他地區雖然為多雲到晴，不過午後雷陣雨範圍擴大，新竹以南地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率。

溫度方面，出現極端高溫的機率降低，但天氣還是較為炎熱，高溫普遍可達32至35度，西半部及金門仍有局部36度以上高溫發生的機率，北部36度以上高溫的範圍仍較廣，中午前後紫外線偏強。

資料來源：氣象署

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