掉地上的食物5秒內撿起來可以吃？專家破解20個常見生活迷思

▲你以為的真相，其實是假象？科學親自出馬，揭穿我們生活中常見的20個迷思，讓你長知識又開眼界。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

從「東西掉到地上5秒內撿起來還能吃」到「每天一定要喝兩公升水」，日常生活中許多人都聽過這些話，但這是真的嗎？還是其實只是流傳已久的迷思和誤解呢？國外網站《Bright Side》文章搜羅了20個一般人常見的迷思，而這些已被科學證實是錯的，準備好要跟著來破解是哪20個誤解嗎？趕快一起看下去！

迷思1：老鼠最愛吃起司

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真相：事實上，老鼠愛吃起司這個說法，是被卡通長年灌輸的錯誤印象。研究顯示，野外的老鼠並沒有特別偏好起司，牠們的飲食主要偏向種子和穀物。

迷思2：喝咖啡會讓人脫水

真相：喝茶或咖啡可能會因為咖啡因輕微的利尿作用讓你更常跑廁所，增加尿量，但這並不表示你真的脫水了。這些飲料本身的液體含量足以平衡利尿效應。根據包括Carrie Ruxton博士在內的研究評論指出，適量的咖啡因攝取對整體水分狀態並沒有顯著影響。

迷思3：公牛會因為紅色而衝過來

真相：公牛其實看不見紅色。牠們對紅色是色盲的！公牛是二色視覺動物，只能辨認藍色和黃色。因此，讓公牛衝刺的不是顏色，而是斗篷的揮舞動作。鬥牛士迅速揮動斗篷的動作，才會刺激公牛衝上前。

迷思4：游泳池裡有人尿尿，水會變紫色

真相：很多人都希望真的有種神奇的游泳池染料能抓到那些在泳池偷尿尿的人，但這完全只是個謠言。理論上或許可以製造出會變色的化學物質，但它可能同時對汗水、油脂等東西反應。更別提這樣池水可能整天都是紫色，因此沒有人真的製造這種東西。

迷思5：森林產生最多氧氣

真相：其實我們呼吸的一半氧氣來自海洋，主要是透過像藻類、植物和能進行光合作用的細菌等微小的海洋浮游生物。其中，一種名為原綠球菌的細菌雖小到幾乎看不見，但卻能產生高達地球 20% 的氧氣，甚至比所有熱帶雨林的總和還多！

迷思6：吞下口香糖會在肚子裡留5到7年

真相：雖然口香糖無法被消化，但它不會黏在腸胃裡，而是會像食物一樣通過消化道，幾天後就被排出體外。

迷思7：離電視太近會讓眼睛瞎掉

真相：這個說法是假的。現代電視機的輻射量很低，不會傷害眼睛。雖然長時間盯著螢幕會讓眼睛暫時疲勞，但沒有證據顯示會造成永久性損害。

迷思8：頭髮濕濕的出門會感冒

真相：認為頭髮濕會導致感冒是一個經典迷思。感冒是病毒引起的，跟冷空氣或頭髮濕不直接相關。雖然冷空氣可能會讓人覺得不舒服，或輕微影響免疫力，但並不會直接讓人生病。

迷思9：缺氧的血液是藍色的

真相：看起來好像是這樣，畢竟身上的靜脈看起來是藍色的，但真相不是這樣！血液在肺部獲得氧氣時，呈現鮮紅色；流經全身後，回到心臟時則顏色變深，但從來不是藍色。看起來是藍色只是光線的錯覺。

迷思10：赤腳跑步比較好

真相：赤腳跑步成了一種流行，聲稱能改善姿勢、減少受傷。但像開普敦大學的研究顯示，結果好壞參半，雖然可能減少膝蓋疼痛，但也容易造成腳部應力性骨折，沒有確鑿證據表明它是零傷害的神奇方式。

迷思11：手機掉水裡放進米堆可以救

真相：用米救手機？其實沒什麼用！雖然以前大家都這樣做，但專家現在指出，這反而可能讓灰塵和米粒卡進手機裡。最好還是用更安全的方式來處理。

迷思12：變色龍換色是為了偽裝

真相：認為變色龍換色是為了偽裝，這是個錯誤的印象！牠們變色主要是因為心情、溫度或溝通需要，無論是生氣、示好，還是有點煩躁時都會換色。雖然牠們的顏色變化有時能幫助隱身，但更多是自我表達。

迷思13：運動前拉筋能防止受傷

真相：運動前拉筋並不會顯著降低受傷風險。雖然很多人相信，但研究顯示光靠拉筋並不能帶來很大保護。取而代之的應該是輕度有氧熱身，能更好地讓肌肉準備好運動。

迷思14：每天一定要喝兩公升水

真相：認為每個人每天都要喝兩公升水，其實是錯誤的。最新研究指出，每個人需要的水分量不同，取決於年齡、活動量、氣候與飲食等。例如，一項涵蓋23個國家、5600多名參與者的研究發現，平均每天的水分流失量女性約為1.3–1.4公升，男性約為1.5公升，年輕人和活動量大的人則需要更多。

迷思15：把電池放進冰箱能延長壽命

真相：雖然大家相信冰箱能延長電池壽命，但其實不建議這樣做。冷藏後取出時可能產生冷凝水，導致電池受潮、腐蝕，反而降低效能。

迷思16：恐龍和人類曾經一起生活

真相：恐龍在超過6000萬年前就滅絕了，人類那時還沒出現。不過有趣的是：鳥類是恐龍的後代，特別是像暴龍和迅猛龍這類獸腳亞目恐龍的後裔。所以當你看到一隻鳥時，其實就是在看一隻迷你恐龍！

迷思17：蝙蝠看不見

真相：雖然有句話說「瞎得像蝙蝠」，但蝙蝠其實不盲。很多蝙蝠物種視力相當不錯，尤其在微光下更是如此。牠們雖然主要靠回聲定位來導航和捕獵，但視力也很好。

迷思18：常修剪頭髮會長得比較快

真相：雖然定期修剪有助於頭髮健康，但不會讓頭髮長更快。頭髮是從毛囊長出來的，剪掉末端不會影響速度。不過修剪可以防止分岔和斷裂，讓頭髮看起來更整齊、更健康。

迷思19：掰手指會得關節炎

真相：掰手指不會引發關節炎。那聲音其實是關節液裡的氣泡破裂，也就是所謂的「氣泡現象」。這是無害的，不會傷害關節。

迷思20：地上的食物在5秒內撿起來還能吃

真相：所謂的「5秒法則」完全是錯的！細菌可以立刻沾上食物，不管你撿得多快都一樣。無論是5秒還是5分鐘，掉地上的食物還是別吃比較好。有疑慮就丟掉吧！