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社會 社會焦點 保障人權

復建之路多曲折！大禮、大同部落震後修復　族人重啟往日生活

▲震後大禮歩道勘災。（圖／太管處提供，下同）

震後大禮步道勘災。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0403花蓮地震重創太魯閣國家公園，地處偏遠山區的大禮、大同部落亦難以倖免，不僅連結兩個部落間交通主要的林道崩塌中斷，就連部落對外聯繫的步道也嚴重坍方。為讓部落早日恢復正常的生活，內政部太魯閣國家公園管理處將部落道路修復列為震後首要任務，攜手部落族人克服地形、氣候與工程挑戰，歷經1年步道與林道陸續修復完成，族人終於可以重返山上家園，開啟震後的生活。

▲震後大禮歩道勘災。（圖／太管處提供，下同）

太魯閣族大禮、大同傳統部落位於太魯閣臺地上方山區，無車道對外聯通，需仰賴步道步行進出部落。近年因自然景觀與文化特色，成為不少人喜愛的健行路線。0403地震後，太魯閣臺地通往大禮部落的大禮步道坍方受損，大禮和大同部落間砂卡礑林道柔腸寸斷，不是土石崩落阻擋路面，就是路基被震壞掏空，短短6公里的林道多處受損。部落族人不僅出入不便，箭竹筍等當季農產品也難以運送下山，原本在山上經營的民宿，更因步道封閉遊客無法上山而停擺，族人的生計和生活受到嚴重的衝擊和考驗。

▲震後大禮歩道勘災。（圖／太管處提供，下同）

▲▼空勤總隊直升機吊掛募集怪手上山，為復建工作添利器。

震後當救災工作告一段落，太管處隨即展開各項勘災工作，攸關部落族人生活的「大禮步道」和「砂卡礑林道」修復，即被列為最優先辦理工作項目。去年4月啟動工程設計並公告招標，無奈強震後的工程招標並不順利，且歷經6月連續強降雨及7月凱米颱風來襲，受災範圍擴大，變更工程設計及追加工程預算，但廠商普遍對於仍有餘震及劇烈天氣風險的太魯閣工程興趣缺缺。工程經多次流標後進行調整，再召集工程業界辦理說明會積極邀標，終於去年8月決標、開工施作。然而，10月的山陀兒及康芮颱風來襲，受災情形持續變化且擴大，加劇工程的考驗，也影響既定的工期。

▲震後大禮歩道勘災。（圖／太管處提供，下同）

正當太管處全力趕辦大禮、大同部落的道路修復工程的同時，民間的熱血力量也悄悄集結，一股溫暖而堅定的行動正迅速展開。一群熱心的山友得知大禮、大同部落處境及需求後，主動發起募資行動，希望能為部落購置1輛小怪手，提升族人自行維修道路的能力。這項計畫不僅獲得社會大眾響應，在地企業也大力支持，展現民間對震後重建的深切關懷。
然而，面對沒有車道可通的大禮、大同地區，這輛新購的小怪手如何運送上山?花蓮縣消防局積極協請內政部空中勤務總隊黑鷹直升機及陸軍航特部協助吊掛，而太管處則運用直升機吊掛興建高山避難山屋的專業與經驗，協助小怪手的拆解、打包、吊掛與接收等工作。在部落、民間及政府部門合力投入下，去年7月8日黑鷹直升機分3架次，順利將怪手吊運至部落，成為部落道路修復工程的重要助力。

▲震後大禮歩道勘災。（圖／太管處提供，下同）

▲民間捐贈小怪手協助復建。

由於大禮、大同部落車輛無法進入，故修復工程施工所需機具、物料運輸不便，增加工程施作的難度。工程廠商僅能將機具拆解，分批以流籠運送到山上再組裝，物料也採同樣方式運送，施工人員則須徒步登山約3小時才能達工區。為維護山區的自然環境，避免造成過度水泥化，減少物料運送，林道修復工程主要採生態工法，除整平路面上崩塌堆積土石外，取用現地崩落石塊製成蛇籠，加固不穩定邊坡及路面，蛇籠石縫未來可望逐漸長出植物，使邊坡更加穩固，也可以讓小型動物棲息活動。至於機具無法到達的步道修復工作，則全以人力手做步道修復方式，由在地最熟悉環境的部落族人親手完成，展現「自己部落道路自己修」的精神。

▲震後大禮歩道勘災。（圖／太管處提供，下同）

▲已可通行大禮大同部落的砂卡噹林道。

雖然地震後部落道路修復的過程艱辛且困難，但在部落族人、太管處及工程廠商通力合作下，在地震後1週年，箭筍採收前大致完成修復，部落族人能將收成農產品順利運送下山。同禮部落自然生態自治協進會理事長李慧蓮表示，0403地震對部落族人生活極大衝擊，不少被迫離開部落到外地討生活。如今能重返家園，深感欣慰，他特別感謝太管處將部落道路、水源管線設施修復列為優先工作，也感謝各界投入和協助，讓族人可以回到山上重啟地震後的生活。太管處長劉守禮則強調，工程能順利推進，仰賴在地熟悉環境的部落族人投入，目前仍持續進行林道及步道局部改善與安全加強，預計完成後可重新對外開放，屆時歡迎民眾重新走訪太魯閣山林，見證部落重生的力量。

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