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結婚15年還每天讓老婆愛上他一次？網友看完都羨慕了！這些日常小舉動才是真愛的證明

▲▼生活,愛情,人格特質,結婚,日常,舉動。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲真正的愛，是藏在最不起眼的日常裡。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

在這個人際關係複雜又充滿不確定的世界裡，若你能擁有一段正在穩健、健康成長的關係，那絕對是難得的寶藏。國外網站《Bright Side》整理了社群Reddit上網友們分享的，關於另一半展現出尊重、支持與真愛的態度與舉止；透過這些真實故事，我們可以看見感情如何在情緒健康的基礎上茁壯與持續，甚至可能從中找到共鳴，或對自己的關係有更深的省思。以下以網友第一人稱視角為例，快一起來看看吧！

1、我凌晨四點多醒來，發現老公不在床上。他不在滑手機，也沒跟其他女人聊天。不，他睡在樓下沙發上，而我們那隻即將臨盆的寄養貓就窩在他胸口上熟睡。

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我問他為什麼跑到樓下睡沙發，他說他夢到 Luna（貓咪）要生產了，很擔心牠，結果就睡不著，乾脆下樓看看。結果一抱起 Luna，牠立刻窩進他懷裡，兩人就這樣睡了。

我那55歲、騎重機的老公，竟然為了貓咪這麼操心，還陪牠一起睡沙發。這就是我當初決定嫁給他的原因。現在看著他和貓一起熟睡的模樣，我的心都融化了。

2、我們才約會三次，我就因為身體狀況住院一個月，她每天都來醫院看我。下個月就是我們結婚十五週年了。

3、每當我們有爭執，他總會提醒我：「是我們一起對抗問題，不是你對我。」

4、我老公有很多讓我欣賞的地方，但我最愛的是：當他發現某人被對話忽略時，他總會把話題帶回來。這點在 Zoom 會議上尤其明顯。

他的女性同事常被打斷，他都會說：「我覺得Erica剛剛有個好點子，Erica妳剛才想說什麼？」然後把焦點還給對方。我真的超愛他的！

5、我可以自由表達情緒。在Reddit上常看到男生被要求壓抑情緒，或者一旦表露情緒，就會被拿來攻擊。但我很幸運，這從來不是我的經歷。

我可以誠實表達自己、不開心、甚至流淚，而她都願意陪著我。她沒辦法幫我解決所有問題（有些真的也超出任何人能處理的範圍），但她會傾聽、支持我。

6、我和現在的老公交往初期，他曾對我說：「我要每天都讓妳重新愛上我一次。」而他真的做到了。這正是我需要的，不是那種贏得我的心之後就覺得「妳是我的了」的男人，而是每天都努力贏得我的愛的人。

▲▼生活,愛情,人格特質,結婚,日常,舉動。（圖／取自免費圖庫pexels）

7、他會為我的手作而興奮。我喜歡鉤針編織，他會聽我分享作品的細節，真的很在乎。他也關心我在乎的朋友，會把和我相處的時間排在第一，讓我知道我對他來說很重要。

我還有很多可以說的，但我們等一下要遠端一起看電影（因為我因公不在家）。他真的很棒，我好幸福可以和他在一起！

8、他錯了就會道歉。不說謊、不生氣，就是誠懇地道歉。我從來沒有遇過這樣的人。

9、我自己沒經歷過，但曾見證過一段關係。他們會稱讚彼此的努力，即使是日常的小事。我在表姊家住了幾天，看到她和老公的互動真的很溫馨（他們結婚多年，具體幾年我不確定）。

有一天早上，他做了早餐焗烤，我在另一個房間就聽到表姊說：「看起來超好吃！你做得真棒！」他們週末會一起下廚、收拾，也一起經歷過很多困難，兩人年紀稍長，也都有慢性健康問題。

他們彼此照顧、互相扶持，像是絕佳拍檔。當然，他們也一定會有爭執、也會有讓彼此抓狂的地方，但這段關係真的是令人感動的典範。

10、我發作PTSD時，我老公拿來加熱毯把我裹住，坐在他腿上搖著我，輕聲告訴我：「妳很安全、被愛著、被珍惜著。」他真的是全世界最棒的男人。

11、我被診斷出乳糜瀉（Celiac disease），我老公會主動在超市幫我看標籤、確認哪些能吃，完全不用我操心。

12、我太太最吸引我的，是她總會在開口前停下來想一想。她從來不是衝動型的，回應都很沈著。我覺得她也讓我學會了這點，雖然我還是常常講錯話。

13、我生完第二胎後，終於能洗澡了。他不僅幫我洗澡，還幫我擦乾身體、幫我穿衣服。這一切發生在他剛動完背部手術後。我知道他很痛，但他連一句抱怨都沒說。

14、我剛認識現在的老公幾個月，就對另一個男生產生了好感。有次吃晚餐時我忍不住當場大哭，把這件事告訴他，他居然說：「我懂耶，那個男生真的很棒！」

15、我跟室友鬧翻，需要找地方住，本來很擔心開口問當時的女友能不能暫住，沒想到她聽了超開心，還給我一個大大的擁抱。現在我們已經結婚16年了。

16、他無條件地照顧我帶來的孩子們，就像是他親生的一樣。八年過去了，這份愛只會越來越深。

17、每天早上，他會幫我泡好咖啡端來床邊，還帶孩子們離開，讓我可以慢慢醒來。

▲▼生活,愛情,人格特質,結婚,日常,舉動。（圖／取自免費圖庫pexels）

18、他對媽媽一直很有耐心。即使她常常讓他頭痛，他仍堅持「家人不該在困難時彼此放棄」。他真的是一位超棒的丈夫與爸爸。

以上這些網友分享讓人看到，健康的感情其實是建立在日常小事與真誠互動中，一點一滴累積起來的信任與愛意。那麼，你認為哪些行為最能讓你感受到被支持與被愛呢？在尋找這樣正向特質的人之前，也別忘了讓自己成為這樣的人，讓愛與善雙向奔赴。
 

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