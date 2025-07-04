堆高機橫越馬路！20歲外送女騎士煞不住猛撞機牙　頭部重傷慘死

記者林東良／台南報導

台南市學甲區3日上午發生一起死亡車禍，一名20歲在飲料店打工的沈姓女外送員，騎機車沿縣道174線送飲料途中，撞上木材行工人駕駛準備橫越馬路的堆高機機牙，頭部重創當場無生命跡象，經送醫搶救後仍宣告不治，詳細肇責由學甲分局報請檢察官調查釐清中。

▲台南學甲區縣道174線3日發生死亡車禍，一名沈姓女子騎機車外送飲料時，撞上堆高機機牙重傷不治。（圖／民眾提供）

該事故發生在3日上午10時31分左右，位於台南市學甲區中洲里縣道174線一間木材行門前，1名24歲陳姓工人駕駛堆高機，從木材行大門口出發，準備穿越馬路搬運對面貨物，與20歲在飲料店打工的沈姓女外送員的機車發生碰撞，沈女機車直接撞上堆高機機牙，彈飛倒地，當場失去意識。

台南市消防局出動救護人員到場搶救，發現沈女已無生命跡象，緊急送往佳里奇美醫院急救，惟仍於上午11時42分許宣告傷重不治。

學甲分局宅港派出所副所長王周民指出，陳男（24歲、持照正常、未繫安全帶、酒測值為0）駕駛堆高機由木材行門口穿越174線往北行駛與沈女（20歲、有戴安全帽、無法酒測、持照正常）駕駛機車，沿174線西向東行駛，於肇事地點撞擊堆高機的機牙，沈女送醫不治。初步研判，陳男涉嫌行穿道路未依規定讓車，沈女未注意車前狀態。

據了解，沈女家住下營區，在學甲某飲料店打工，案發時正騎機車外送飲品途中。學甲分局指出，依據《道路交通管理處罰條例》，堆高機不得在一般道路上行駛，且駛入道路時應確實禮讓。警方已報請報請檢方相驗，並進一步調查釐清肇責中。