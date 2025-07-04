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共軍漢光演練前加大擾台力道　美：毫無道理破壞和平

▲▼國防部長顧立雄報告本次「漢光41號」演習重點。（圖／國防部簡報）

▲國防部長顧立雄報告本次「漢光41號」演習重點。（圖／國防部簡報）

記者葉國吏／綜合報導　

國軍年度重點演習「漢光41號」實兵演練於7月9日至18日展開，期間將進行一系列軍事行動與軍民防衛合作演練。然而，解放軍近期加大軍事襲擾力度，自7月2日早晨6時至7月3日早晨6時，台灣國防部共偵獲共機41架次，顯示台海緊張局勢升溫。

美國國務院對此表示關切，一名發言人指出，中國在台灣周邊進行的軍事壓迫毫無正當理由，只會加劇地區不穩定。他強調，美國始終視台海和平穩定為國際安全的重要基石，並敦促北京避免採取進一步危及穩定的行動。該發言人同時重申，美國將持續支持台灣，抵抗來自中國的多方壓力，包括軍事、經濟、資訊及外交層面。

今年的漢光演習首次納入「城鎮韌性演習」，強調軍民合作防衛韌性，並採用持久戰想定與無劇本實兵演練模式。國防部與內政部合作，計劃在台灣本島及外離島的七個地區進行防空演練，並結合大型賣場避難演練，模擬戰時情境下的民眾避難操作。

根據國防部說明，此次演習設計涵蓋從中共灰色地帶襲擾開始的完整作戰階段，包括平戰轉換、備戰部署、聯合反登陸、濱海及灘岸戰鬥、縱深防禦及持久作戰等。這些演練旨在測試防衛作戰的整體效能以及軍民合作的韌性。

今年演習的另一大特色，是實兵操演從過往的5天4夜延長至10天9夜。國防部指出，過去的漢光演習主要集中在應急作戰階段到國土防衛作戰，採取加速「戰演比」的方式完成演練。而今年的設計則從灰色地帶襲擾應處階段開始，以完整時段進行各項狀況模擬，最終聚焦核心地區防禦，強化應對長期戰事的能力。

台海情勢日益緊張的背景下，此次漢光演習不僅是國軍展示防衛能力的重要時刻，也凸顯台灣在面對外部威脅時的軍民合作韌性。

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