2童遭綁、卡椅、屁屁紅腫！剴剴案惡保母姊妹撇清：不是虐待

記者黃宥寧／台北報導

北市劉姓保母姊妹虐死1歲男童「剴剴」案，主嫌劉彩萱遭判無期徒刑、劉若琳判18年，另涉虐待2名嬰童今（3）日北院開庭。庭外約50名「剴剴戰士」聲援，最遠從屏東北上，盼替幼童討公道。庭上，劉彩萱僅坦承綑綁蔡童，否認凌虐；劉若琳則哀怨神情，做無罪答辯。

▲北院今就劉姓保母姐妹針對2名幼童施虐開庭，劉彩萱（圖）僅對綑綁幼童部分坦承犯罪，否認凌虐；劉若琳均否認犯罪。（資料圖／記者吳銘峯攝）

由於第17法庭僅有26個旁聽席，下午2點30分開庭前就有大批「剴剴戰士」到庭外排隊。開庭期間，旁聽民眾神情嚴肅、屏氣凝神，全程細心聆聽，過程中無人交談，氣氛緊繃凝重。

這起另案涉及2022年4月起，劉彩萱與劉若琳分別托育潘姓、蔡姓2名男嬰，檢方指控2人不僅未妥善照護，甚至合力對孩童施以非人道對待，內容包括綑綁、逼姿勢、放任互相拉扯等行徑。

對於被控將蔡童反綁於餐椅，劉彩萱坦承，當時確有使用布條將男嬰雙手固定，但強調「並非反綁」，而是讓他「雙手抱胸」，時間約5分鐘。她表示願意承認妨害自由，但否認構成凌虐行為。

胞妹劉若琳被檢方指控她放任另一名林姓幼童以腳踩蔡童頭部、拉扯奶嘴掛繩，甚至彈打臉部與頸部。對此，劉若琳堅稱自己是「觀察孩子互動發展並紀錄」，攝影期間有注意安全，並於拍攝結束後將2名幼兒分開，才把影片傳給林童家長看，否認有任何虐待行為。

▼法院外有約4、50名「剴剴戰士」舉牌聲援。（圖／記者黃宥寧翻攝）

針對潘姓男童疑遭「撐腿卡椅」，劉彩萱則稱當時孩子正處於學步階段，她認為潘童有能力自行上下椅子，過程中她僅在一旁鼓勵，未有肢體引導或強迫動作，整體僅約幾分鐘時間，影片中也沒有脅迫語氣。

至於潘童臀部紅腫、起水泡一事，劉彩萱表示，孩子在交接照顧前就已有「紅屁股」，她會拍攝傷勢回傳給潘母確認，也有定時幫孩子換藥與更換尿布，「甚至2小時換一次」，所有照護紀錄均有登載在聯絡簿中。

整場開庭中，劉若琳神情持續哀怨、眉頭緊鎖，以八字眉低頭，否認起訴內容；劉彩萱則態度略顯疲憊，面對法官提問時語調平緩，但始終否認任何凌虐意圖。

對2名幼童是否構成虐待、是否因照護不當造成傷害，姊妹說法分歧，但堅持大多數指控「與事實不符」。北院將擇期續審，然而劉姓姊妹有意願與被害人談和解，法官也將擇期安排。