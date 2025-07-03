假檢警詐桃園嬤30萬　車手ATM取款被逮...妻駕車落跑也栽了

▲謝姓男子進入ATM領款為跟監埋伏的員警逮捕。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名80多歲劉姓阿嬤接獲假檢警電話，指稱她涉及辦理假證件需要監管其帳戶，劉嬤遂將銀行提款卡及密碼面交給詐騙車手，帳戶內存款被提領30餘萬，家人察覺有異立即陪同向警方報案。警方鎖定取款車輛，趁27歲謝姓車手領款之際將他逮捕，並將停等車上接應的王姓妻子（25歲）一併逮捕。

▲▼再將負責接應的詐騙監控手妻子王女逮捕，夫妻二人一起被逮。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局大樹派出所接獲報案後，由所長蔡東洲與同仁調閱周邊監視器比對，以車追人鎖定謝姓男子（詐騙車手）及其王姓妻子（詐騙監控手）涉有重嫌，立即布線進行追查，昨（2）日發現兩人駕駛自小客由桃園往中壢方向行駛，蔡所長立即率員進行跟監，謝男下車進入某銀行ATM領款，員警立即將其壓制逮捕，停在路邊的王女見狀立即駕車逃逸，員警立即尾隨將其攔下，員警在車內起獲提款卡及贓款36萬餘元。

這對詐騙夫妻檔表示，因為缺錢花用才會淪落詐騙車手，全案依法移請偵辦。警方呼籲民眾接獲疑似詐騙電話，請立即撥打反詐騙專線165或報案專線110查詢，以免遭到嫌犯詐騙。