快訊／熱飆39.2度　15縣市「高溫警示」

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對15縣市發布高溫警示，各地天氣晴朗炎熱，今（3）日白天桃園市、新竹縣、金門縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台南市、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新竹市、台中市、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣為黃色燈號。

根據氣象署觀測，桃園蘆竹上午11時40分已經飆到39.2度，新北三峽中午12時也有37.9度，金門中午12時06分來到37.7度。

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氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

高溫資訊(橙色)

影響時間：03日白天

＊高溫橙色38燈號：桃園市、新竹縣、金門縣

＊高溫橙色36燈號：新北市、台北市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台南市、台東縣

＊高溫黃色燈號：新竹市、台中市、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

氣象署預報，今日各地大多為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，高溫普遍可達32至36度，中南部、東北部近山區平地及金門有機會出現局部36度以上的高溫，北部地區有機會出現較大範圍36度以上甚至局部37度以上的高溫，中午前後紫外線偏強，易達過量或危險等級。

降雨方面，北部地區、東半部地區及恆春半島不定時有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。



資料來源：氣象署