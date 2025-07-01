「夏季高溫沒耐心」騎士違規多　屏東警加強交通取締

▲屏東警分局即日起加強取締交通違規勤務。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為防範因違規行為引發的交通事故，屏東縣政府分析道安資料發現萬丹鄉113年7月A1死亡車禍人數上升，研判與夏季高溫導致騎士躁進違規有關。警方即起加強重大交通違規取締與無號誌路口事故防制。

屏東縣道安會報交通事故資料統計預警分析，屏東縣萬丹鄉於113年7月份A1類死亡車禍人數較前兩年增加，究其原因，應為夏季氣候炎熱，導致機車騎士在道路行駛時心浮氣躁、失去耐心，例如日曬難耐不想停等，因而闖紅燈，或者想趕快到達目的地，而有超速行駛、或行經交岔路口不減速停讓等違規行為，然而逞一時之快的後果，恐會造成交通事故發生。

為遏止因交通違規行為而衍生的交通事故，屏東警分局即(7月)起執行「加強取締重大交通違規」勤務，針對闖紅燈、無號誌路口不停讓、未戴安全帽以及酒後駕車等違規項目加強取締，另針對萬丹鄉無號誌路口加強事故防制，藉由見警率的增加，提醒用路人勿對交通違規存僥倖之心。



屏東警分局表示，除了遵守交通法規，駕駛人於行車前務必衡量自身狀態，避免疲勞駕駛及服用藥物、飲酒後駕車等情形，以防自撞車禍事故；未來持續利用各勤務機會及宣導場次，加強實施行車安全宣導，盼能增進民眾交通安全觀念、減少車禍憾事發生。