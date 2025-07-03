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社會 社會焦點 保障人權

過馬路沒走斑馬線被警攔查　行人1舉動挨罰3千元

記者黃翊婷／新北報導

男子小豪（化名）今年5月間因過馬路沒有走在斑馬線區域，被警察攔停並當場舉發，他自稱只是比較晚提出證件，沒有違規情形。不過，新北地院板橋簡易庭法官審理之後，認為小豪的行為確實觸法，日前依違反社會秩序維護法，判處他罰鍰3000元。

仁愛大安路口,斑馬線標字,箭頭提示行走注意方向,仁愛路,大安路,行人安全,望左（Look Left）,望右（Look Right）,注意左右來車,提示效用,行人,過馬路（示意圖／ETtoday資料照）

▲小豪違規過馬路被警察攔停舉發。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，小豪今年5月間行經新北市區一處路口，因過馬路時沒有走在斑馬線區域，當場被警察攔停舉發。小豪辯稱，當時他只是偏離斑馬線幾公尺，警察要求出示身分證件時，雖然他比較晚提出證件，但應當沒有違規。

不過，新北地院板橋簡易庭法官表示，經查，小豪確實在該時間、地點有違規穿越馬路的行為，經警察攔停當場舉發，這部分有密錄器影像等證據佐證。

法官接著指出，依據道路交通管理處罰條例第78條第1項第1、3款、違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第11條規定，警察舉發小豪的違規行為，應當場填製舉發違反道路交通管理事件通知單，並填寫小豪的姓名、性別、出生年月日、地址、身分證統一編號等資料，再將通知聯交付小豪簽名或蓋章收受。

法官強調，警察當場填製舉發違反道路交通管理事件通知單，並要求小豪出示身分證件或提供姓名等資料，屬於社會秩序維護法第67條第1項第2款規定的「警察人員依法調查或查察」，小豪拒絕陳述，的確違反社維法規定，最終沒有採信他的說詞，並依法判處他罰鍰3000元，全案仍可上訴。

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