違規男被攔查控違反國際法規　打傷警辯正當防衛！下場慘了

記者黃翊婷／新北報導

年輕男子小豪（化名）今年4月間行經新北市板橋區一處路口時，因違規不依號誌指示穿越道路，被警員攔查，他竟出手攻擊警員，導致警員受傷，事後還辯稱是「正當防衛」。不過，新北地院法官並未採信小豪的說詞，日前依犯傷害罪，判處他拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲小豪違規在先，卻反控警員違法攔查，還出手襲警。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小豪今年4月間行經新北市板橋區館前東路與重慶路口，因違規穿越道路被警員攔查，他拒絕攔查並執意繼續前行，警員再度要求受檢，他竟出手攻擊警員，導致警員右側腕部擦傷、右側手部擦傷。

小豪到案之後坦承毆打警員，但辯稱自己是正當防衛。警員則表示，因為小豪交通違規才會將人攔停，小豪卻說他的攔查違反國際法規，堅持要離開，還又闖了一次紅燈，他再度上前攔查，並用手拉住小豪，沒想到就被打了。

新北地院法官檢視相關證據，發現警員的說詞與現場監視器畫面、警員微型錄影器錄影畫面相符，而且小豪在接受偵訊時曾被問到事發過程細節，當時他回答，「我覺得警察當下準備要把我壓在地上」、「有（還手）。但我是因為他拉我，所以我主張正當防衛。」

法官表示，警員攔查時除了拉住小豪之外，並未做出其他攻擊行為，小豪客觀上沒有受到不法侵害，僅因主觀認為警員即將要將他壓制在地，便出手毆打警員，這顯然與正當防衛的要件不符。

法官指出，小豪因為違規穿越道路被警員攔查，竟未能克制自身情緒做出上述行為，妨害警方公務執行，造成警員受傷，犯後仍飾詞辯稱是正當防衛，至今仍未與警員達成和解，犯後態度難認良好，最終依犯傷害罪，判處他拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。