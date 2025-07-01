　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

違規男被攔查控違反國際法規　打傷警辯正當防衛！下場慘了

記者黃翊婷／新北報導

年輕男子小豪（化名）今年4月間行經新北市板橋區一處路口時，因違規不依號誌指示穿越道路，被警員攔查，他竟出手攻擊警員，導致警員受傷，事後還辯稱是「正當防衛」。不過，新北地院法官並未採信小豪的說詞，日前依犯傷害罪，判處他拘役50日，得易科罰金5萬元。

手銬，人犯，受刑人（圖／視覺中國CFP）

▲小豪違規在先，卻反控警員違法攔查，還出手襲警。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小豪今年4月間行經新北市板橋區館前東路與重慶路口，因違規穿越道路被警員攔查，他拒絕攔查並執意繼續前行，警員再度要求受檢，他竟出手攻擊警員，導致警員右側腕部擦傷、右側手部擦傷。

小豪到案之後坦承毆打警員，但辯稱自己是正當防衛。警員則表示，因為小豪交通違規才會將人攔停，小豪卻說他的攔查違反國際法規，堅持要離開，還又闖了一次紅燈，他再度上前攔查，並用手拉住小豪，沒想到就被打了。

新北地院法官檢視相關證據，發現警員的說詞與現場監視器畫面、警員微型錄影器錄影畫面相符，而且小豪在接受偵訊時曾被問到事發過程細節，當時他回答，「我覺得警察當下準備要把我壓在地上」、「有（還手）。但我是因為他拉我，所以我主張正當防衛。」

法官表示，警員攔查時除了拉住小豪之外，並未做出其他攻擊行為，小豪客觀上沒有受到不法侵害，僅因主觀認為警員即將要將他壓制在地，便出手毆打警員，這顯然與正當防衛的要件不符。

法官指出，小豪因為違規穿越道路被警員攔查，竟未能克制自身情緒做出上述行為，妨害警方公務執行，造成警員受傷，犯後仍飾詞辯稱是正當防衛，至今仍未與警員達成和解，犯後態度難認良好，最終依犯傷害罪，判處他拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
562 3 1620 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／彭振聲妻輕生亡　高雄警局長林炎田親赴現場勘驗
彭振聲妻輕生亡！兒赴派出所作筆錄：已經一滴淚都掉不出來
快訊／彭振聲紅著眼眶搭高鐵！急返高雄畫面曝
快訊／松山區驚現天坑！　警急拉封鎖線
全台最大百貨首亮相！　逾5000個停車位
彭振聲妻墜樓亡　黃國昌怒嗆檢方：逼死一條人命心裡沒感覺嗎？
曾說認罪「絕不會翻供」！彭振聲涉圖利百億　京華城案進度一次看
小心走在路上就被罰15萬！7月演習時間公布　警報響就要配合
快訊／國民黨全台多個黨部遭搜索！數人被帶走
彭振聲妻身亡　徐巧芯嘆「我們的國家，什麼時候變成這樣？」
淫魔郵差逼多女當性奴　中華郵政：暫停外勤工作

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／彭振聲妻輕生亡！高雄市警局局長林炎田親赴現場勘驗

中壢凌晨大停電「又是松鼠害的」　慘被電成焦屍

彭振聲妻輕生亡！兒赴派出所作筆錄：已經一滴淚都掉不出來

通緝犯不會AI！幫改PDF檔「一搞5hrs」　警臨檢友搬衣櫃擋門

駕駛違停遭錄影情急抓住檢舉人　代價曝光罰更重

紅著眼眶搭高鐵！彭振聲急返高雄畫面曝　情緒回穩一心盼見愛妻

快訊／北市松山區驚現天坑！2米長大洞突現馬路　警急拉封鎖線

通緝男拒檢駕車狂逃！桃園勇警一路追　猛撞外送員受傷

國民黨花蓮、台東、南投縣黨部遭搜索！多人被帶走調查

女軍人不滿同志戀被曝光！控告愛人的媽　誣告反要賠償2萬

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【雙雙不治】17歲高中生載友自撞電桿！　酒駕+無照釀悲劇

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉

【誰才是工具人】家寧怒反擊「我商案接140個」Andy僅接個位數　

快訊／彭振聲妻輕生亡！高雄市警局局長林炎田親赴現場勘驗

中壢凌晨大停電「又是松鼠害的」　慘被電成焦屍

彭振聲妻輕生亡！兒赴派出所作筆錄：已經一滴淚都掉不出來

通緝犯不會AI！幫改PDF檔「一搞5hrs」　警臨檢友搬衣櫃擋門

駕駛違停遭錄影情急抓住檢舉人　代價曝光罰更重

紅著眼眶搭高鐵！彭振聲急返高雄畫面曝　情緒回穩一心盼見愛妻

快訊／北市松山區驚現天坑！2米長大洞突現馬路　警急拉封鎖線

通緝男拒檢駕車狂逃！桃園勇警一路追　猛撞外送員受傷

國民黨花蓮、台東、南投縣黨部遭搜索！多人被帶走調查

女軍人不滿同志戀被曝光！控告愛人的媽　誣告反要賠償2萬

陳其邁表態挺邱議瑩？　許智傑喊「他愛開玩笑」：我們交情夠

快訊／彭振聲妻輕生亡！高雄市警局局長林炎田親赴現場勘驗

中壢凌晨大停電「又是松鼠害的」　慘被電成焦屍

2025下半年投資新方向　掌握關鍵變數、全球震盪中找穩定

彭振聲妻輕生亡！兒赴派出所作筆錄：已經一滴淚都掉不出來

通緝犯不會AI！幫改PDF檔「一搞5hrs」　警臨檢友搬衣櫃擋門

好市多熟食區「可口可樂」回歸　周六前全台14店轉換機台

駕駛違停遭錄影情急抓住檢舉人　代價曝光罰更重

房市降價第一槍！　一紙公文證：建材供應商被迫降5%起

張本渝遭詐騙集團盯上！信用卡被盜刷「幾千變上萬」1功能仍凍結

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

社會熱門新聞

即／警方證實！彭振聲妻子輕生亡

淫魔郵差偷拍70女私密片！　竟還逼人當性奴

仙塔律師24歲考上律師　1年業務量驚人

快訊／彭振聲情緒崩潰　北院派救護人員待命

即／「仙塔律師」遭逮！涉幫詐團洩密洗錢　

仙塔被逮　李怡貞：最近太多年輕律師被詐團吸收

即／北投旅館傳出火警！

快訊／開庭前接至親噩耗！彭振聲情緒崩潰

即／抱怨車髒被殺！黑貓物流車上「垃圾塞滿」照曝光

快訊／彭振聲妻高雄輕生亡！女兒奔赴殯儀館

菜鳥出國玩她代班　資深黑貓女遭公開洗臉怒奪命

駭入消防系統助殯葬業者搶生意　駭客遭羈押

快訊／妻輕生亡！　彭振聲「暫解除限制住居」回高雄

仙塔律師涉詐70萬交保　母校院長才告誡不到一個月

更多熱門

相關新聞

妻激戰小王寫愛的行事曆　夫求償百萬

妻激戰小王寫愛的行事曆　夫求償百萬

一名人夫控訴，前年12月間他意外發現妻子小鳳（化名）與阿哲（化名）發生婚外情，他們在2年半的時間裡多次傳送親密訊息，妻子甚至將13次性行為記錄在行事曆上，讓他無法接受，憤而決定對阿哲提告求償100萬元。新北地院法官日前審理之後，判阿哲應賠償人夫30萬元較為適當。

用手機打臉店員　新北男被判拘役40日

用手機打臉店員　新北男被判拘役40日

被騎士按喇叭　球棒哥怒下車扯脖

被騎士按喇叭　球棒哥怒下車扯脖

每月30萬包養？她遭騙色2次還倒賠2萬

每月30萬包養？她遭騙色2次還倒賠2萬

夾茶葉蛋掉地上丟回鍋中　客賠153倍價

夾茶葉蛋掉地上丟回鍋中　客賠153倍價

關鍵字：

新北地院

讀者迴響

熱門新聞

即／警方證實！彭振聲妻子輕生亡

淫魔郵差偷拍70女私密片！　竟還逼人當性奴

仙塔律師24歲考上律師　1年業務量驚人

快訊／彭振聲情緒崩潰　北院派救護人員待命

即／「仙塔律師」遭逮！涉幫詐團洩密洗錢　

仙塔被逮　李怡貞：最近太多年輕律師被詐團吸收

即／新台幣剛防守　美元指數「深夜跳水破底」

即／北投旅館傳出火警！

泰國二王子「奪儲失敗」遭驅逐出境！

快訊／開庭前接至親噩耗！彭振聲情緒崩潰

疲老闆「妻偷吃3男下跪認錯」！為愛結紮卻被綠

即／抱怨車髒被殺！黑貓物流車上「垃圾塞滿」照曝光

快訊／彭振聲妻高雄輕生亡！女兒奔赴殯儀館

菜鳥出國玩她代班　資深黑貓女遭公開洗臉怒奪命

駭入消防系統助殯葬業者搶生意　駭客遭羈押

更多

最夯影音

更多

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面