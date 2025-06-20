和超商店員吵架怒用「手機打臉」　新北男被判拘役40日

記者黃翊婷／新北報導

男子阿興（化名）去年5月間在新北市某超商內與店員A男起爭執，一氣之下竟用手機拍打對方的臉，造成店員左臉受傷，因而挨告。新北地院法官認為，臉是人體的重要部位，阿興持手機拍打導致店員受傷，可見力道不輕，最終依犯傷害罪，判處拘役40日，得易科罰金4萬元。

▲阿興用「手機」打傷店員。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興去年5月間前往新北市某超商消費，期間與店員A男發生糾紛，他竟手持手機拍打對方臉部，造成A男左臉出現3X3公分的鈍傷。A男不滿挨打，還遭罵三字經，憤而前往警局報案並提告。

不過，檢方表示，阿興沒有承認罵三字經一事，因此無法僅憑A男的控訴，就做出不利於阿興的認定，況且依照當時的客觀情況看來，阿興就算真的口出穢語，應當也是情緒性用詞，難以認定構成公然侮辱罪，因此僅針對傷害罪的部分起訴。

新北地院法官認為，阿興和A男素不相識，他卻僅僅因為細故，就用手機拍打A男的臉部，顯然未能尊重他人的身體健康權益，而且臉是人體的重要部位，他卻用手機拍打到A男受傷，可見力道不輕，考量到他已經坦承犯行，但至今未能與A男達成調解，最終依犯傷害罪，判處他拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。