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醫師泛舟捲暗流溺斃　命理師：6命格當心

一名基隆長庚醫院的醫師去新竹五峰鄉泛舟，遭暗流捲入不幸溺斃。（翻攝畫面）

▲一名基隆長庚醫院的醫師去新竹五峰鄉泛舟，遭暗流捲入不幸溺斃。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

近日新竹縣五峰鄉發生溺水意外，事發的地點是被明列禁止水上活動的上坪溪，有7人進行泛舟時，其中1名男子不慎翻船，遭暗流捲入溺斃，身份被曝光是基隆長庚醫院的醫師。命理師高輔進提醒，下列6種命格的人，務必要注意與「水」相關的議題，避免發生危險。

高輔進透過「易經阿卡西命盤」分析如下：

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第一，注意因水的媒介，容易間接出問題，例如：觸電、細菌感染等。

【A】如果，你的出生年的天干，是甲、己年（西元年尾數4、9），巳時生（9至11點）。

【B】你是乙、庚年（西元年尾數5、0），子時生（23至1點）。

【C】你是丙、辛年（西元年尾數6、1），申時生（15至17點）。

【D】你是丁、壬年（西元年尾數7、2），戌時生（19至21點）。

【E】你是戊、癸年（西元年尾數8、3），卯時生（5至7點）。

第二，小心玩水時，容易被掉落物打到，例如，樹枝、電線、石塊等，或潛水時容易被異物阻擋。

【A】如果，你的出生年的天干，是甲年（西元年尾數4），丑時生（1至3點）。

【B】你是乙年（西元年尾數5），午時生（11至13點）。

【C】你是丙、丁年（西元年尾數6、7），子時生（23至1點）。

【D】你是戊、己年（西元年尾數8、9），戌時生（19至21點）。

【E】你是庚、辛年（西元年尾數0、1），寅時生（3至5點）。

【F】你是壬年（西元年尾數2），酉時生（17至19點）。

【G】你是癸年（西元年尾數3），亥時生（21至23點）。

第三，不要跟陌生人玩水，也不要去不熟悉的地方玩水，容易有溺斃之餘；或玩水時要小心，容易誤食不潔物（或嗆到）進體內致命。

【A】如果，你是農曆一、二、三月，丑、未時生（1至3點、13至15點）。

【B】你是農曆四、五、六月，辰、戌時生（7至9點、19至21點）。

【C】你是農曆七、八、九月，子、午時生（23至1點、11至13點）。

【D】你是農曆10、11、12月，寅、卯時生（3至7點）。

第四，小心坐水上交通工具，容易有落水之虞，要做好安全措施。還有，野外玩水不要跳水，及不要到明文規定不要玩水的地方玩水。

如果你是【A】農曆一月：寅時生；【B】二月：卯時生；【C】三月：申時生；【D】四月：丑時生；【E】五月：戌時生；【F】六月：酉時生。

【G】七月：辰時生；【H】八月：巳時生；【I】九月，午時生；【J】十月：未時生；【K】11月：亥時生；【L】12月：子時生。

第五，注意玩水時容易踩空。

【A】如果，你是農曆一、二、三月，辰時生（7至9點）。

【B】你是四、五、六月，未時生（13至15點）。

【C】你是七、八、九月，戌時生（19至21點）。

【D】你是10、11、12月，丑時生（1至3點）。

第六，盡量不要玩水上活動，例如：泛舟，拖曳傘等，容易發生危險。

【A】如果，你是農曆一、二、三月，未時、戌時生（13至15點、19至21點）。

【B】你是四、五、六月，丑時、辰時生（1至3點、7至9點）。

【C】你是七、八、九月，丑時、戌時生（1至3點、19至21點）。

【D】你是10、11、12月，辰時、未時生（7至9點、13至15點）。

高輔進表示，每個人的「易經阿卡西命盤」，至少會透露出2、3項，甚至超過10項會遇到什麼樣的負能量的現象；以上6種命盤組合，建議做玩水相關活動時，多一份安全思維，至少穿上救身衣，才能玩得安心。


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