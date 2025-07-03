家暴父拿兒打工薪水花天酒地　老病沒人願養遭放生

記者黃翊婷／綜合報導

新竹一對兄弟今年年初突然接獲社工通知，要求給付父親阿強（化名）的醫療費用，但回首童年，父親根本沒有照顧過他們，甚至對母親家暴、在外花天酒地，還會向兩人索要打工薪水，加上雙方長年未曾聯繫，情感早已疏離，因而決定向法院聲請免除對父親的扶養義務，日前獲得新竹地院法官裁定准許。

▲阿強因病住院開刀，至今仍未痊癒，兒子們卻不願意扶養他。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

兄弟倆在判決書中主張，父親阿強在36年前與母親離婚，父親在婚姻關係存續期間脾氣暴躁，會對母親施暴，雙親離婚之後，父親絲毫不關心他們的生活狀況，也沒有負擔任何教育及扶養費用，甚至會反過來向他們索討打工的薪水，再拿去外面花天酒地，一度讓兄弟倆其中一人因經濟困難，不得已被迫休學。

然而，兄弟倆在今年年初突然接獲社工通知，這才知道父親因病住院，並進行了開刀治療，至今仍未痊癒，所以希望兩人負擔父親的醫療費用、協助復健。但回想童年，父親對他們毫無關愛，只給他們留下視錢如命的印象，加上雙方長年未聯繫，感情早已嚴重疏離，兄弟倆因而決定向法院聲請免除對父親的扶養義務。

阿強到庭之後坦言，他收入不好，結婚的時機也不好，只付過1、2年孩子的扶養費，離婚之後，2名兒子分別交由前妻、母親照顧，對於兒子們的聲請，他沒有意見。

阿強的前妻也到庭證稱，阿強脾氣不好，婚後會動手打她，小兒子出生沒多久兩人便協議離婚了，還沒離婚之前，孩子都是委由阿強的母親照顧，但阿強幾乎沒有拿過扶養費用給他母親。

新竹地院法官認為，在兄弟倆成年之前，阿強身為父親卻長期怠於扶養照顧兩人，未負起為人父之責，導致兄弟倆在成長過程中只能完全仰賴母親及祖母照顧，甚至得自力更生，阿強無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，如今若反過來要求兄弟倆負擔對父親的扶養義務，顯然有失公平，最終裁定准許他們的請求，免除兩人對父親的扶養義務，全案仍可抗告。

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