妻通話突喊脫光光、床戰　監聽夫落入「陷阱」提告慘輸

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫懷疑妻子小美（化名）與好友阿哲（化名）發生婚外情，兩人在電話中曾提及「脫光光、親XX、床戰」等話語，憤而決定提告求償80萬元；阿哲則辯稱，那是因為小美發現遭到監聽，一氣之下才會故意胡說。新竹地院法官檢視雙方證據之後，認為人夫證據不足，最終裁定駁回。

▲小美得知人夫在竊錄通話，就故意在電話中講出「敏感關鍵字」。（示意圖／記者許力方攝，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，小美（現已與人夫離婚）在婚姻關係存續期間與阿哲有不正常往來，甚至發生性行為，兩人在2024年4月間曾於通話中提及「脫光光、親XX、床戰」等話語，顯然已經嚴重侵害到他的配偶權，因而決定對阿哲提告求償80萬元。

阿哲則辯稱，他和小美從小就認識，一直都是朋友關係，從未有踰矩行為，事發當日他接到小美打來的電話，起初兩人只是正常聊天，接著小美突然說出那些「關鍵字」，他覺得很奇怪，但小美仍繼續單方面訴說，他便將電話放到一旁，任由小美陳述，直到掛斷通話。

阿哲接著說道，後來他收到起訴書，詢問小美才知道，當時小美得知人夫正在用手機竊錄通話，一氣之下就故意胡說，由此可見，人夫取得錄音檔是透過私人不法手段取得，應當排除證據能力。

新竹地院法官檢視雙方提出的證據，發現阿哲在那通電話中，全程僅說過一句「自己別想那麼多」，其餘都是小美單方面的陳述，他沒有做出附和、應允或其他積極回應，所以無法僅憑小美的個人言論，就認定阿哲有做過踰矩行為。

再者，法官表示，阿哲事後曾詢問小美，小美回覆「那天晚上我在睡覺他就在那邊吵，我就故意、故意說話要讓他生氣，要亂他」、「我亂說的，故意要讓他生氣的，他也拿出來做文章喔」，可見阿哲主張當時是小美故意胡說，尚非無據。

法官認為，僅憑人夫的電話錄音逐字稿，無法認定阿哲有做出侵害配偶權的行為，最終因證據不足，裁定駁回人夫的告訴，全案仍可上訴。