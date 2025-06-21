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社會 社會焦點 保障人權

他遭超收報名費提告只求償200元　訴訟費就要7.5倍

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿雄（化名）先前報名參加某業者舉辦的甜不辣DIY活動，但原本的5項活動只做了2項，報名費還超收100元，因而決定提告求償溢收的活動費用共200元。新竹地院法官日前審理之後，判業者應賠償阿雄200元，還要負擔1500元的訴訟費用，全案仍可上訴。

▲▼100元,100塊,百鈔,200元,200塊,孫中山。（圖／記者曾筠淇攝）

▲阿雄提告只為了討回遭業者溢收的200元，但光是訴訟費用就要1500元，是求償金額的7.5倍。（示意圖／記者曾筠淇攝，與本案無關。）

阿雄在判決書中主張，他先前報名參加業者舉辦的甜不辣DIY活動，原本報名費用為300元，活動包含介紹環境、魚丸與魚羹DIY、DIY鹽酥甜不辣、魚丸魚羹湯、現場點餐實戰，共計5項，但實際參加活動之後，發現介紹環境、DIY鹽酥甜不辣、現場點餐實戰都沒有進行，報名費還變成400元，因而決定提告，討回溢收的報名費和活動費用共200元。

業者則表示，報名費原本就是400元，活動也只有做魚丸跟魚羹而已，報名費300元、甜不辣DIY活動等文案是臉書團主撰寫的，阿雄應當向臉書團主求償。

不過，新竹地院法官檢視阿雄與業者的LINE對話紀錄，發現阿雄在詢問活動資訊時，曾一併貼出共計5項活動的文案，業者同意報名時，並沒有提到報名費應當是400元，或活動有任何調整之處。

法官表示，既然業者同意阿雄依上述條件報名參加活動，就與文案由誰製作無關，否則他當下就應該跟阿雄說明清楚，讓阿雄自行斟酌是否還要參加。

此外，阿雄還拿出消基會轉寄給他的業者回覆郵件，內容提到，業者考量到DIY鹽酥甜不辣有高溫問題，所以不會讓小朋友操作，環境介紹部分，客人之所以會認識本店並報名課程，就說明客人已經了解本店的位置，相當於間接坦承活動當日沒有進行DIY鹽酥甜不辣、介紹環境項目。

最終，法官認定業者有不完全給付的情形，且具可歸責事由，依民法第227條第1項、第226條第1項規定，應負損害賠償責任，於是判業者應賠償阿雄200元，同時還要負擔1500元的訴訟費用，全案仍可上訴。

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