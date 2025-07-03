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媒體生存困境怎解？　專家：議價制度與新聞基金可救場

▲▼數位平台崛起 Google。（圖／生活中心攝）

▲數位平台崛起，示意圖為Google首頁。（圖／生活中心攝）

生活中心／綜合報導

在數位平台崛起的浪潮中，新聞媒體正面臨前所未有的危機。新聞內容被免費使用、廣告收入驟減，導致媒體在財務困境中掙扎，嚴重影響報導品質與媒體的公共監督角色。近期，傳播學界與新聞業界聯合發起連署，呼籲政府採取「立法強制議價」與「設立新聞基金」兩項機制，期望藉此重建新聞生態，保障媒體的合理分潤及獨立性。台灣科技媒體中心整合各方觀點，分析這兩種機制的可行性及國際經驗。

新聞業的困境：數位平台的壟斷與媒體的惡性循環

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數位平台如Google、Meta及其他跨國科技公司，憑藉技術優勢與演算法控制，攫取超過七成的數位廣告市場，幾乎免費使用新聞媒體內容。國立臺灣大學新聞研究所教授林麗雲指出，這種不對等的權力結構使媒體廣告收入驟減，迫使媒體依賴業配與置入性行銷，進一步侵蝕新聞的獨立性與公共利益。同時，新聞工作者的勞動條件受到壓縮，專業能力難以維持，形成收入減少、品質退步、信任流失的惡性循環。

國立政治大學新聞學系助理教授李怡志也提到，台灣的新聞媒體在訂閱與捐款收入方面表現不佳，難以直接從閱聽眾獲得資金支持。雖然有非營利媒體如《報導者》透過捐款模式運作，但絕大多數媒體依然以公司型態經營，面臨資金不足的窘境。這使得媒體難以履行守望、教育及輿論溝通等社會期待的功能。

議價制度：澳洲與加拿大的經驗

面對跨國平台剝削，各國已採取不同的議價制度。澳洲於2021年通過《新聞媒體與數位平台強制議價法》，要求平台與媒體協商內容使用費用，否則將由獨立仲裁機構介入。此制度的優點在於提供法律支撐，使媒體有能力與平台展開談判。然而，林麗雲指出，其侷限在於大型媒體集團往往獲得更多補償，私下協商欠缺透明，難以確保資金真正用於提升新聞專業及改善勞動條件。

加拿大於2023年制定《線上新聞法》（Bill C-18），規定平台如使用加國新聞內容，必須依法與媒體公平談判。根據該法，Google出資一億加幣成立基金，由「加拿大新聞聯合組織」管理，確保補償公平分配給各類型媒體，並依僱用員工人數分配資金，以提升就業機會。該基金雖有助於短期內改善新聞業的生態，但因基金僅為期五年，財源穩定性仍存疑。

對此，李怡志分析，台灣若欲採行類似議價制度，可能面臨更大的挑戰。因為，台灣媒體數量多且分散，難以形成像澳洲新聞集團或加拿大Postmedia等寡占業者的談判力量，即便立法效仿澳洲與加拿大的模式，實務上仍難以讓跨國平台業者真正參與談判，但此舉可視為台灣在國際上表態，捍衛新聞「有價」的立場。

多元財源與分配機制的可能性：設立「新聞基金」

另一項倡議方案是設立新聞基金，透過穩定財源支持媒體發展。李怡志指出，新聞基金的運作模式可參考德國、日本及英國的公共廣播機制，由閱聽眾繳納費用支持高品質內容的製播。他提出，若以台灣目前約3600萬手機門號及寬頻帳號計算，每月每個帳號收取10元內容附加費，一年即可籌得超過40億新臺幣，技術上並無太大難度。

此外，新聞基金的財源可多元化，例如：加拿大透過樂透彩盈餘資助紀錄片，丹麥要求Netflix等串流平台繳納營業額2%以支持公共服務內容，韓國則要求公部門廣告預算集中管理並撥款資助內容製作。然而，李怡志也指出，台灣的政治環境較為複雜，如何確保基金分配的公平性、公正性是最大的挑戰。他建議可採類似「文化幣」的模式，讓民眾透過投票方式分配基金，增加透明度。

未來方向：多元途徑重建新聞生態

在數位壟斷加劇與新聞業崩壞的背景下，台灣亟需採取多元途徑以重建新聞生態。林麗雲提出三項建議：首先，應建立具公開性、透明性及強制力的議價制度，確保新聞內容「有價」。其次，設立財源穩定的新聞基金，支持各類型媒體的永續發展。最後，補償金應優先用於提升新聞專業及改善勞動條件，以確保媒體能履行其公共監督角色。

高品質的新聞是民主社會的基石，而健康的財源則是新聞業的命脈。在跨國平台的壟斷格局下，台灣必須善用國際經驗，結合本地需求，探索可行的解方，讓新聞媒體得以重新站穩腳跟，為社會提供真實、獨立且具公共利益的報導。

▲▼數位平台崛起 Facebook。（圖／生活中心攝）

▲數位平台崛起，示意圖為Facebook。（圖／生活中心攝）

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