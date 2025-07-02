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秒飛越太平洋「來去夏威夷」 華泰名品城全新ALOHA繽紛景點亮相

▲華泰名品城全新ALOHA繽紛景點亮相

▲俏皮繽紛的扶桑花、巨型熱帶水果，讓你拍好拍滿。（圖／華泰名品城提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「暑假」就是要出門走跳，盡情享受陽光與熱情！位於桃園青埔的GLORIA OUTLETS華泰名品城，迎接盛夏推出夏日檔期「呼拉盛夏ALOHA Summer Fiesta」即日起至8/31盛大開檔，將充滿熱帶風情的美式度假勝地--夏威夷小島直接搬進園區，不僅有俏皮繽紛的扶桑花、巨型熱帶水果、海灘衝浪造景讓你拍好拍滿，7-8月每週末還有各種精彩活動登場。

▲華泰名品城全新ALOHA繽紛景點亮相

▲草裙舞女郎們，用舞蹈迎接所有到訪的民眾。（圖／華泰名品城提供）

除了好拍，華泰名品城一連串的週末限定活動更要好玩！7月每週六、日下午5點，一期廣場日落舞台推出「呼啦盛夏迎賓派對」，最正宗的草裙舞者配戴夏威夷花環，隨著烏克麗麗樂聲悠揚搖擺，大家開心迎接熱辣夏日！

8月起的週末傍晚，二期廣場則有「美味快餐聚落音樂夜」，由實力派街頭藝人帶來多首不插電演唱。逛街逛累了，就在一旁的美食小木屋買啤酒、冰品及小食，小憩一下聽音樂，享受浪漫夏夜食光。夏日逛街必須要逛得盡興、買得開心。檔期期間祭出超有感寵粉回饋，只要加入華泰會員，並於結帳時出示華泰會員身份，享好康！

▲華泰名品城全新ALOHA繽紛景點亮相

▲一期廣場的日落舞台限時一個月快閃展出。（圖／華泰名品城提供）

GLORIA OUTLETS華泰名品城總經理劉亭君表示：「華泰名品城在今年底將邁入第10年，積極強化零售、餐飲品牌的獨特性與豐富度，聽取消費者建議，翻轉Outlet「食」力！從去年起打造了三期餐飲聚落；緊接著今年3月起，將一期美食街擴增為18個知名品牌，同時提升用餐環境，提供消費者更豐富的美食選擇。

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