華泰名品城「春日尋遊」檔期　邀您暢遊在春季限定的絕美秘境中

▲華泰名品城即起推出「春日尋遊」檔期。（圖／華泰提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於高鐵桃園站區週邊的GLORIA OUTLETS華泰名品城22日表示，迎接春天來臨，即日起推出「春日尋遊New Bloom New Finds」檔期，以一期全新藝術裝置，展現春天生機蓬勃的意象；結合繽紛花草、鏡球、花卉躺椅、多巴胺巨型花藝佈景，構建出歐式繪本風花園，讓民眾能攜家帶眷，暢遊在春季限定的絕美秘境中。

▲結合繽紛花草、鏡球、花卉躺椅、多巴胺巨型花藝佈景，構建出歐式繪本風花園。（圖／華泰提供）

華泰名品城總經理劉亭君表示：2025年華泰名品城正在進行開業9年多以來，最大規模的園區改裝計畫。以親子休憩區翻新為起點，陸續進行一期美食街與三期零售品牌的優化。

▲華泰一期全新春日仙境。（圖／華泰提供）

如此大刀闊斧的調整，正是為了迎接同商圈「置地廣場桃園」與「Xpark」今年暑假的5週年人潮、今年第四季華泰名品城10週年歡慶盛會，及隔年「置地廣場桃園B基地」的正式啟用。華泰名品城以商圈共榮為目標，率先吹響青埔特區的蛻變號角！目前園區的改裝計畫，將以今年暑假為完工目標，期待能為消費者帶來更新穎的Outlet購物、挖寶、逛遊體驗。

至於，網友敲碗許久的春季藝術裝置，即起正式於一期廣場展出。華泰名品城歡迎大家快來參與這場美到冒泡的異國春日盛宴！迎接母親節，GLORIA OUTLETS華泰名品城，全區商品下殺至兩折起。又5/3、5/4、5/10、5/11四天假日，園區更將舉辦超暖心活動，讓媽咪可共襄盛舉！