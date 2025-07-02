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德國上半年1.2萬企業破產14萬人失業　軍火業逆勢成長

▲▼德國國旗。（圖／達志／示意圖）

▲德國國旗。（圖／達志／示意圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

德國政府近期投入巨額資金進行軍事重整，但國內就業市場卻陷入嚴重危機。汽車、供應鏈、化工、鋼鐵等核心產業的裁員潮未見停歇，服務業也成為最新受害者。

據《WSWS》報導，信用評級機構Creditreform的數據指出，德國企業破產數量在2025年上半年飆升至1萬1900家，比去年同期增加9.4％，造成損失高達334億歐元。服務業首當其衝，共有7000家企業停業，零售業和製造業分別有2220和940家企業破產。這一波倒閉潮導致14萬1000人失業，且知名品牌如Galeria、Esprit、Sinn、Gerry Weber等皆紛紛申請破產。

汽車產業的失業危機尤為嚴重，自2018年以來，該行業的就業人數已從83萬人縮減至73萬人。專家預測，到2030年人數可能降至50萬。以Volkswagen為例，該公司計劃到2030年裁減3萬5000名員工，目前已有2萬人選擇提前退休或接受遣散費，但這仍未達到削減成本的目標。其他知名車廠如賓士、BMW、奧迪、保時捷也在進行大規模裁員，而歐寶則逐漸撤出德國市場。

供應鏈企業同樣面臨困境。博世（Bosch）、ZF 、舍弗勒(Schaeffler)、 德國馬牌（Continental）等大型供應商計劃裁員數萬人，多數中小型企業則因無法承受經濟壓力而破產。根據德國汽車工業協會（VDA）調查，超過75％的供應商擬推遲、轉移或取消在德國的投資計劃，僅有1％的企業表示將增加投資。

▲▼德國軍工大廠萊茵金屬（Rheinmetall）公司研製多種主/被動防禦系統，圖為「擊盾」（StrikeShield）主動防護系統的硬殺攔截作動。（圖／Rheinmetall）

▲▼德國軍工大廠萊茵金屬（Rheinmetall）公司研製多種主/被動防禦系統，圖為「擊盾」（StrikeShield）主動防護系統的硬殺攔截作動。（圖／Rheinmetall）

化工業和鋼鐵業也陷入危機。化工巨頭BASF計劃在其位於路德維希港的主要基地裁減1800名員工，而美國化工企業Dow則將關閉位於薩克森-安哈特的多個工廠。鋼鐵業方面，Thyssenkrupp和ArcelorMittal已放棄在德國建設綠色鋼鐵生產線的計劃，可能意味著鋼鐵生產的終結，影響超過8萬名工人。

與其他行業的裁員潮形成鮮明對比的是，軍火產業目前正處於繁榮期。德國政府於2022年批准的1000億歐元國防特別基金，讓軍火製造商如Rheinmetall的股價暴漲超過十倍，並帶動利潤翻倍至12億歐元。根據聯邦就業局（BA）的統計，目前德國從事武器、彈藥及裝甲車製造的人數已增至1萬7000人，比10年前增加50％，而業界估計實際人數可能達到10萬人。

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