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雙颱將生？另一「輕颱」路徑打轉再衝台灣　侵襲率恐達6成

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝cyclonicwx、weathernerds）

▲準木恩即將誕生，未來路徑往北彎。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

雙颱將生？中央氣象署表示，位於日本南方海面的熱帶低壓，最快今（2日）晚增強為今年第3號颱風「木恩」，菲律賓東方海面也有機會生成另一個颱風，目前各國預報模式分歧大。對此，前預報中心主任吳德榮分析，除了準木恩，另一「輕颱」約在2天後發展誕生，初步預估路徑將先往琉球前進、滯留打轉後再向台灣來。

災害預報士賈新興指出，「準木恩」明天（3日）可能成颱，不過是先向西再朝東北方向走，對日本應該也沒有影響，未來重點目前位於菲律賓東方的98W發展，初步預估其路徑將先往沖繩走，但6、7日（周日、下周一）的變化很大，下周花蓮、台東預報有明顯雨勢，原因就是4日（周五）以後98W會發展，但超過5天以後的資料不穩定。

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賈新興引述歐洲模式預報未來十天颱風侵襲機率，98W為來往台灣方向走的機會差不多五、六成，不過範圍很寬，從台灣北部到巴士海峽附近都有可能，表示超過3天的氣象誤差達到200公里，下周98W的發展路徑變化要特別注意。

▼菲東98W可能發展成輕颱並侵襲台灣，初步預測路徑分歧大。（圖／翻攝cyclonicwx、weathernerds）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝cyclonicwx、weathernerds）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝cyclonicwx、weathernerds）

吳德榮在氣象應用推廣基金會《洩天機教室》中預報，氣象署最新路徑前是預測顯示，關島北方海面的熱帶低壓，最快今晚或明晨增強為3號輕颱「木恩」，之後將向北北西轉東北遠離；最新歐洲模式模擬顯示，另一「輕颱」大約在4日於菲律賓東方發展，先往琉球方向前進，滯留打轉後、再向台灣而來，頗具威脅。

吳德榮指出，歐洲系集模式預報，7日模擬圖顯示，有2個「輕颱」存在機率較高的區域，一在日本東南方海面的60%，另一在琉球附近的40%，台灣也有30%。美國系集模式對菲律賓東方的「輕颱」模擬路徑則仍呈現分歧，但接近台灣的路徑增多。由於各國模式調整為、對台灣具有威脅的模擬，應持續密切觀察。

氣象署預報員張竣堯表示，目前西北太平洋、日本南方海面的熱帶性低氣壓TD05最快今晚增強為3號颱風「木恩」，由於都在海面逐漸增強及減弱，對台日都沒有影響。另外，菲律賓東方海面有熱帶雲簇生成，未來有機會增強為熱帶性低氣壓或颱風，但整合情況沒有很好，明、後天可再觀察，各預報模式對強度及路徑的分歧都還很大，也不排除接近台灣。

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