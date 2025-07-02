「木恩颱風」最快今晚生成　另有熱帶系統可能影響台灣

▲日本南方海面的熱帶性低氣壓TD05最快今晚增強為第3號颱風「木恩」。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

日本南方海面的熱帶性低氣壓TD05最快今晚增強為第3號颱風「木恩」，對台灣及日本均無影響。另外，菲律賓東方海面的熱帶雲簇未來有機會增強為熱帶性低氣壓或颱風，不排除接近台灣，預計明、後天再觀察。

氣象署預報員張竣堯表示，目前西北太平洋、日本南方海面的熱帶性低氣壓TD05最快今晚增強為第3號颱風「木恩」，由於都在海面逐漸增強及減弱，對台灣及日本都沒有影響。

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另外，菲律賓東方海面目前有熱帶雲簇生成，未來有機會增強為熱帶性低氣壓或颱風，但目前整合情況沒有很好，明、後天可再觀察，各預報模式對強度及路徑的分歧都還很大，也不排除接近台灣。

張竣堯表示，明天跟今天天氣類似，東半部、恆春半島及基隆北海岸有零星短暫雨，午後熱力發展，嘉義以南地區及各地山區有局部雷陣雨。周五、周六東半部、恆春半島及基隆北海岸有零星短暫雨，午後新竹以南地區及各地山區有雷陣雨。

他指出，隨著高壓減弱，低壓帶逐漸影響，水氣增多，下周日至周一轉為西南風，中南部有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後大台北、花東地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。下周二至周三南部有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，午後各地都有短暫雷陣雨。

溫度方面，張竣堯指出，明、後天各地高溫32至36度，北部地區局部有37度以上，周六到下周三高溫炎熱，普遍有32至35度。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）