　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康憂「反罷不出門投票」　羅智強：不投票，罷免可能過關

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

▲趙少康擔心「不同意罷免」的人沒出門投票 。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

記者董美琪／綜合報導

中選會公告「24＋1」罷免案將同步於26日（週六）上午8時至下午4時進行投票，共有24件來自國民黨籍立委的罷免案，另一件遭停職的新竹市長高虹安罷免案。許多人以為「不同意罷免」不用去投票，加上綠營動員力比較好，國民黨戰鬥藍召集人趙少康因此擔心「不同意罷免」的人沒出門投票，呼籲選民26日踴躍投下「不同意罷免」票。

趙少康指出，台北市五席國民黨立委表現優異，其中以李彥秀最為關鍵，卻遭民進黨重點鎖定，每個路口幾乎都可見罷免團體舉牌，情勢相當嚴峻。他也提到，自己曾居住內湖成功路，對這裡感情深厚，弟弟的牙科診所亦設於此地，因此此行拜票如同回家，感受到鄉親的溫暖與支持。

「雖然民調顯示，不同意罷免的比例高於同意，但我最擔心的是，反對罷免的民眾選擇不出門投票，這才是風險所在。」趙少康強調，若國民黨立委遭罷免，將削弱對執政黨的監督制衡，導致立院失衡。他呼籲支持者無論晴雨，在7月26日一定要出門投下「不同意罷免」票。

國民黨立委羅智強也在臉書表示，反制惡罷，唯一的辦法是出門投下「不同意罷免」票，根據新國會智庫的民調，雖然過半數北市選民認為大罷免對台灣社會有負面影響，不過，許多人「不同意罷免」卻可能不會去投票。

羅智強表示，綠營的動員力極強，同意罷免的幾乎就會去投票，由於同意罷免者的投票率高，面對極低的罷免門檻，若反罷免支持者不踴躍出門投票，就會讓罷免過關，且此狀況不只在北市大安區，許多選區也幾乎是同樣狀況—雖然民意主流是不同意罷免，但投票率卻不足夠。

此外，新北市選委會日前將「第11屆立委罷免案的公辦說明會實施要點」呈報中央選舉委員會備查。不過其中提及鼓勵民眾「踴躍投票」的字眼，遭中選會刪除，引來地方民代質疑此舉可能壓抑投票意願。

對此，中央選舉委員會發聲明指出，在一般選舉投票中，地方與中央選務單位均會慣常鼓勵民眾積極投票；但在罷免程序中，由於支持與反對雙方的策略可能存在落差，且立場可能隨時變動，因此各地的選務機構必須保持立場中立，僅提醒選民「可以投票」，避免有偏向某一方之虞。

而中選會今天再宣布國民黨南投縣立委馬文君、游顥罷免案成立，將於8月23日投開票。

投票日為7月26日，罷免投票的選區為：
第11屆立法委員
台北市第3選區王鴻薇
台北市第4選區李彥秀
台北市第6選區羅智強
台北市第7選區徐巧芯
台北市第8選區賴士葆

新北市第1選區洪孟楷
新北市第7選區葉元之
新北市第8選區張智倫
新北市第9選區林德福
新北市第12選區廖先翔

桃園市第1選區牛煦庭
桃園市第2選區涂權吉
桃園市第3選區魯明哲
桃園市第4選區萬美玲
桃園市第5選區呂玉玲
桃園市第6選區邱若華

台中市第4選區廖偉翔
台中市第5選區黃健豪
台中市第6選區羅廷瑋

基隆市林沛祥
新竹市鄭正鈐
雲林縣第1選區丁學忠
花蓮縣傅崐萁
台東縣黃建賓

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 2 3780 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／知名「藍記麻辣鍋」驚傳永久歇業！
總統加碼「軍人搭機自動升等商務艙」！ 旅遊達人點出3大問題
全台最便宜套房「只要25萬元」！內行人說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

趙少康憂「反罷不出門」　羅智強：不投票，罷免可能過關

蕭美琴：台灣絕不會尋求衝突　美國跨黨派支持讓我們知道不孤單

總統加碼「軍人搭機自動升等商務艙」！ 旅遊達人點出3大問題

谷立言、蕭美琴交換簽名棒球衣　喊「美台與民主隊友擊出全壘打」

徐巧芯稱國防預算刪減近年最少　許淑華3點打臉：藍白癱瘓國軍

陳佩琪悲嘆「該跳樓的是我」！名作家嗨喊拍手慶祝：不服來辯

不忍了！桃園罷團廣告濫用照片　萬美玲控告第4選區領銜人

罷團P圖指「罷免我就是抵抗中國」　藍委萬美玲怒蒐證提告

藍稱才刪46億國防預算　國軍：刪凍20.6％佔比最高！還有36億沒核算

用AI變造魯明哲聲音宣傳大罷免　罷團成員遭函送桃檢偵辦

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

【酸到爆】館長自強隧道拍《大展鴻圖》！放話「青鳥吃X吧」

【心都碎了】赴派出所作筆錄 彭振聲兒子：已經一滴淚都掉不出來

開庭前接「至親噩耗」！彭振聲情緒崩潰：檢察官要我的命

【滑走撞牆】彰化無人轎車滑進地下室衝百米撞牆　車主追到崩潰喊：完蛋了！

【悲痛發言】嘆司法正義竟要靠人命換！陳佩琪突喊「該跳的是我」

趙少康憂「反罷不出門」　羅智強：不投票，罷免可能過關

蕭美琴：台灣絕不會尋求衝突　美國跨黨派支持讓我們知道不孤單

總統加碼「軍人搭機自動升等商務艙」！ 旅遊達人點出3大問題

谷立言、蕭美琴交換簽名棒球衣　喊「美台與民主隊友擊出全壘打」

徐巧芯稱國防預算刪減近年最少　許淑華3點打臉：藍白癱瘓國軍

陳佩琪悲嘆「該跳樓的是我」！名作家嗨喊拍手慶祝：不服來辯

不忍了！桃園罷團廣告濫用照片　萬美玲控告第4選區領銜人

罷團P圖指「罷免我就是抵抗中國」　藍委萬美玲怒蒐證提告

藍稱才刪46億國防預算　國軍：刪凍20.6％佔比最高！還有36億沒核算

用AI變造魯明哲聲音宣傳大罷免　罷團成員遭函送桃檢偵辦

「國光女神」心力憔悴狂瘦5kg　站上體重計驚呆：牛仔褲快掉下來

國分太一遭爆霸凌工作人員　電視台徹查結果出爐：刪除所有節目畫面

「柯瑞＋里拉德」夢幻雙槍合體有望！　勇士傳爭取加盟

昨才被通緝就遇到警盤查　賓士男開車逃逸遭開11槍

雙颱下周若生成2條路北上！　恐逼台灣很近「殺個措手不及」

十週年前夕噩耗！《偶像大師》音遊宣布停止新角色、服裝推出

詹皓晴溫網女雙告捷　首戰過關順利挺進32強

最強高中生Ray直言「台灣無聊得像坨屎」：大家都像NPC

趙少康憂「反罷不出門」　羅智強：不投票，罷免可能過關

蕭美琴：台灣絕不會尋求衝突　美國跨黨派支持讓我們知道不孤單

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

政治熱門新聞

賴清德下令交涉：航班登機後如商務艙有空位　要讓軍人自動升等

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

小草脫口「義無反顧投誠解放軍」慘了！　他要檢舉七年以上重罪

藍委要求國軍海馬斯火箭、涼山特勤支援公所活動　基層官兵大反彈

國安局公布5款APP高資安風險！　蒐集個資、臉部資訊、回傳數據

小心走在路上就被罰15萬！7月演習時間看這裡

罷團全台遶境　賴清德下動員令：全體黨公職配合民團給予最大協助

民眾黨聲援彭振聲　簡舒培批吃人血饅頭：當初把錯全往彭身上推

曝彭振聲夫妻恩愛往事　高嘉瑜：司法拖這麼久對家屬是很大的傷害

為何馬文君游顥罷免案8/23投票？　原因曝光

許甫駁民眾黨、陳佩琪甩鍋　揭彭振聲氣憤檢方「用這件事」羈押

賴控刪45億國防預算　徐巧芯：王定宇也贊成

嗆陳佩琪死了拍手慶祝！名作家：不服來辯

賴清德：藍白刪84億、凍899億國防預算　國際誤解台灣沒自衛決心

更多熱門

相關新聞

桃園霸團肖像爭議！萬美玲控告違法竊用肖像

桃園霸團肖像爭議！萬美玲控告違法竊用肖像

鑑於桃園罷團近日在公車、廣告牆刊登罷免藍營立委廣告，國民黨第四選區藍委萬美玲質疑有心人士非法竊用及變造肖像，且散布不實選舉廣告文宣，今天透過律師向桃園警方提告第四選區霸團領銜人鄧永城，涉嫌違反公職人員選舉罷免法，桃園警方已通知到案說明。另一方面，霸團第一選區領銜人牧師陳曉煒也是下廣告者，警方也已通知到案說明，協助釐清相關案情。

罷團P圖指「罷免我就是抵抗中國」　藍委萬美玲怒蒐證提告

罷團P圖指「罷免我就是抵抗中國」　藍委萬美玲怒蒐證提告

用AI變造魯明哲聲音宣傳大罷免　罷團成員遭函送桃檢偵辦

用AI變造魯明哲聲音宣傳大罷免　罷團成員遭函送桃檢偵辦

罷團全台遶境　賴清德下動員令：全體黨公職配合民團給予最大協助

罷團全台遶境　賴清德下動員令：全體黨公職配合民團給予最大協助

藍白批賴清德第四講造謠　綠委嗆：畏罪潛逃

藍白批賴清德第四講造謠　綠委嗆：畏罪潛逃

關鍵字：

大罷免趙少康大罷免李彥秀

讀者迴響

熱門新聞

加油拿千萬發票未現身　7／7到期財部急尋

陳晨威新歡是「大6歲中信啦啦隊女神」

7／5預言就快到了！盲眼龍婆曾曝「2025年有4件大事」

奈良美智看到了！截圖小S女兒Lily訪問「創作參考他」

南韓男團成員JAEHYUN病逝得年23歲

快訊／奈良美智二度發文：我真的很開心　親解Lily截圖原因

狂搖900次！日氣象廳示警恐有震度5強地震

樂天女神自稱單身爆秘戀　5年地下情男友身分曝光

男自述「沒有症狀」確診食道癌末期

女車上熟睡「護墊消失」　台南男性侵突硬不起來

物流司機抽菸釀禍！竹縣工業大樓燒掉2億

竹科男公司機房身亡！留下2幼女　妻崩潰

老闆突宣布「7月4日全體放假一天」　原因驚呆萬

700萬人受影響！iPASS MONEY分手LINE Pay

賴清德下令交涉：航班登機後如商務艙有空位　要讓軍人自動升等

更多

最夯影音

更多

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面