趙少康憂「反罷不出門」　羅智強：不投票，罷免可能過關

▲趙少康擔心「不同意罷免」的人沒出門投票 。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）



記者董美琪／綜合報導

中選會公告「24＋1」罷免案將同步於26日（週六）上午8時至下午4時進行投票，共有24件來自國民黨籍立委的罷免案，另一件遭停職的新竹市長高虹安罷免案。許多人以為「不同意罷免」不用去投票，加上綠營動員力比較好，國民黨戰鬥藍召集人趙少康因此擔心「不同意罷免」的人沒出門投票，呼籲選民26日踴躍投下「不同意罷免」票。

趙少康指出，台北市五席國民黨立委表現優異，其中以李彥秀最為關鍵，卻遭民進黨重點鎖定，每個路口幾乎都可見罷免團體舉牌，情勢相當嚴峻。他也提到，自己曾居住內湖成功路，對這裡感情深厚，弟弟的牙科診所亦設於此地，因此此行拜票如同回家，感受到鄉親的溫暖與支持。

「雖然民調顯示，不同意罷免的比例高於同意，但我最擔心的是，反對罷免的民眾選擇不出門投票，這才是風險所在。」趙少康強調，若國民黨立委遭罷免，將削弱對執政黨的監督制衡，導致立院失衡。他呼籲支持者無論晴雨，在7月26日一定要出門投下「不同意罷免」票。

國民黨立委羅智強也在臉書表示，反制惡罷，唯一的辦法是出門投下「不同意罷免」票，根據新國會智庫的民調，雖然過半數北市選民認為大罷免對台灣社會有負面影響，不過，許多人「不同意罷免」卻可能不會去投票。

羅智強表示，綠營的動員力極強，同意罷免的幾乎就會去投票，由於同意罷免者的投票率高，面對極低的罷免門檻，若反罷免支持者不踴躍出門投票，就會讓罷免過關，且此狀況不只在北市大安區，許多選區也幾乎是同樣狀況—雖然民意主流是不同意罷免，但投票率卻不足夠。

此外，新北市選委會日前將「第11屆立委罷免案的公辦說明會實施要點」呈報中央選舉委員會備查。不過其中提及鼓勵民眾「踴躍投票」的字眼，遭中選會刪除，引來地方民代質疑此舉可能壓抑投票意願。

對此，中央選舉委員會發聲明指出，在一般選舉投票中，地方與中央選務單位均會慣常鼓勵民眾積極投票；但在罷免程序中，由於支持與反對雙方的策略可能存在落差，且立場可能隨時變動，因此各地的選務機構必須保持立場中立，僅提醒選民「可以投票」，避免有偏向某一方之虞。

而中選會今天再宣布國民黨南投縣立委馬文君、游顥罷免案成立，將於8月23日投開票。

投票日為7月26日，罷免投票的選區為：

第11屆立法委員

台北市第3選區王鴻薇

台北市第4選區李彥秀

台北市第6選區羅智強

台北市第7選區徐巧芯

台北市第8選區賴士葆

新北市第1選區洪孟楷

新北市第7選區葉元之

新北市第8選區張智倫

新北市第9選區林德福

新北市第12選區廖先翔

桃園市第1選區牛煦庭

桃園市第2選區涂權吉

桃園市第3選區魯明哲

桃園市第4選區萬美玲

桃園市第5選區呂玉玲

桃園市第6選區邱若華

台中市第4選區廖偉翔

台中市第5選區黃健豪

台中市第6選區羅廷瑋

基隆市林沛祥

新竹市鄭正鈐

雲林縣第1選區丁學忠

花蓮縣傅崐萁

台東縣黃建賓