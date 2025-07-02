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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷團P圖指「罷免我就是抵抗中國」　藍委萬美玲怒蒐證提告

▲▼國民黨籍立委萬美玲。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨籍立委萬美玲。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

大罷免將在26日投票，國民黨立委萬美玲今（2日）指出，有罷團非法竊用及變造她的肖像，並散布不實選舉廣告文宣，已經違法，她已委請律師蒐證，並依法向檢警調機關提出告訴，呼籲支持者站出來，遏止這種歪風。

近日在社群媒體上出現萬美玲AI圖片，圖片中更宣傳「罷免就是救國、反共就是保台」、「我是桃園立委萬美玲，我推動中配加速入籍6變4，罷免我就是抵抗中國侵略」等字樣。

萬美玲指出，選舉與罷免本應在公平競爭、相互尊重的基礎上進行；舉凡一切宣傳與動員，均應符合法律規範，近半年來，面對惡意的抹黑、抹紅與汙衊誹謗，她始終包容以對，選擇用問政成績與服務實績來回應，期盼在民主社會中以理性對話，取代仇恨攻訐。

萬美玲說，然詐騙集團騙鈔票，有心人士騙選票，同樣令人深惡痛絕，今天相關舉動，已經逾越民主底線與法律紅線，不但未經她授權即擅自變造她形象照片製作不實文宣及廣告，意圖混淆視聽、誤導投票意向，來達到罷免目的，此種行為與詐騙集團無異。

萬美玲強調，除嚴重侵犯本人肖像權，並涉《公職人員選舉罷免法》第 104 條「意圖使人被罷免而散布不實圖文影像」及《刑法》第309、310條公然污辱與誹謗等犯罪行為，足以誤導社會大眾，破壞選舉罷免之公平性。

萬美玲呼籲，此風不可長，為正視聽、維護個人與支持者的權益，本人已正式委任律師蒐證，並依法向檢警調機關提出告訴，同時保留民事求償權利。請有心人士立即停止相關侵權與違法行為，下架非法文宣與廣告。同時也呼籲社會各界，尊重法治，杜絕假訊息與變造影像與聲音，共同守護台灣得來不易的民主成果。呼籲所有支持者，勿受惡意變造不實文宣影響，7月26日堅定的投下不同意罷免，守護民主、守住萬美玲。

▲▼ 罷團變造萬美玲圖像，表達她支持大罷免 。（圖／萬美玲辦公室提供）

▲▼ 罷團變造萬美玲圖像，表達她支持大罷免 。（圖／萬美玲辦公室提供）

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