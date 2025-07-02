納共軍襲擾灰色地帶　顧立雄：漢光演習全力投入實戰化

軍聞社／記者呂尚俞臺北2日電

國防部2日在華視頻道播出「國軍114年精神戰力專案教育」，部長顧立雄特別現身節目，勗勉全體官兵在漢光41號演習前夕，全力投入實戰化訓練，並強調國軍的現代化建軍與國防韌性建構，需仰賴每一位官兵的堅守與努力。

顧部長日前前往北部地區視導海軍陸戰隊陸戰66旅，並於現地與官兵共同錄製本次教育節目，親自說明演習重點與建軍備戰方向。節目中，部長與官兵在指揮所中進行座談，親切回應問題，展現高度親和力。

顧部長指出，漢光41號實兵操演將於7月9日展開，此次演習為國軍年度最重要的聯合作戰驗證，採「無劇本、實兵實地實時」方式進行，納入共軍可能的灰色地帶襲擾情境，強調部隊須具備隨時應處、即時反應的實戰能力。

▼本次「漢光41號」演習重點。（圖／國防部簡報）

顧部長說，現代戰爭型態已將戰場擴展至社會機能，關鍵基礎設施如水、電、運輸等，皆成為敵軍可能攻擊目標，因此守護這些設施，就是守護國家生命線，也是防衛韌性的核心任務。他期勉全軍官兵謹記責任所在，持續鍛鍊，強化應處能力。

針對國軍整體建軍方向，顧部長說明，包括不對稱戰力、防衛韌性、後備戰力及灰色地帶應處等四大面向，國防部正持續透過國防自主與對外籌購雙軌並進，汰換老舊裝備、優化部隊結構，提升整體關鍵戰力，形塑有效嚇阻能力，確保臺海安全。

顧部長進一步指出，國軍現代化不僅體現在裝備上，更須導入人工智慧、無人載具等新興科技。國防部已成立國防創新小組，攜手民間產業鏈，推動科技應用轉化作戰效能，期盼官兵勇於學習、善用科技工具，共同打造智慧國軍。

他也強調，「以人為本、減法思維」是國防部近年推動組織文化改革的核心理念，簡化文書、減少無效作業、刪除多餘會報，目的就是讓官兵將心力專注於訓練與本務，真正落實戰力強化。

「國家的安全，不是寫在公文上，也不是在新聞播報裡，而是在你們每一場演訓所流下的汗水裡。 」顧部長向全體官兵致上崇高敬意，並表示「官兵是國家的根，是最強悍的戰士，沒有大家，就沒有民生安穩與經濟發展。」 最後，他也預祝即將展開的「漢光41號演習」圓滿成功，並致贈官兵漢光應援毛巾，感謝他們的辛勞與付出。