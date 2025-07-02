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「牛流行熱」疫情蠢動！嚴重恐奪命　高市府啟動疫苗補助

▲▼「牛流行熱」疫情再起恐奪命！高雄啟動牛隻疫苗補助。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲「牛流行熱」疫情再起恐奪命！高雄啟動牛隻疫苗補助。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導 

為協助養牛業者強化防疫措施，降低牛隻染疫風險，高雄市政府農業局推出「牛流行熱疫苗補助計畫」，針對本市所轄養牛戶，補助其採購牛流行熱（Bovine Ephemeral Fever）疫苗費用，每頭牛補助一劑牛流行熱疫苗（130元/劑），期盼提升整體養牛產業防疫韌性，保障牛隻健康與農民權益。

動物保護處葉坤松處長指出，牛流行熱俗稱「三日熱」，為牛隻常見的病毒性急性傳染病，此病主要通過蚊子等吸血昆蟲傳播，罹病後除了發熱，還可能出現呼吸道障礙、消化道異常、關節異常等症狀，甚至會導致牛隻死亡，造成畜牧場生產力下降及經濟損失。

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▲▼「牛流行熱」疫情再起恐奪命！高雄啟動牛隻疫苗補助。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼防範「牛流行熱」，高雄啟動牛隻疫苗補助。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼「牛流行熱」疫情再起恐奪命！高雄啟動牛隻疫苗補助。（圖／記者賴文萱翻攝）

葉坤松說，隨著氣候變遷及病媒蚊活動頻繁，該病已具高度傳播風險，養牛場除了做好環境衛生，減少蚊蟲孳生，降低疾病傳播的風險外，牛隻施打疫苗以提高免疫力也是刻不容緩，故此次補助措施將對本市養牛場的防疫體系形成有力後盾。

動保處表示，補助對象為本市轄內各養牛業者，補助內容為每劑130元的疫苗購置費，最高補助金額依實際在養頭數核算，本年度每場限申請一次，有意願申請補助之養牛戶，請先備妥疫苗補助申請書及疫苗採購發票或購買證明，向高雄市橋頭區農會保險部提出申請。

農業局長姚志旺強調，藉由補助養牛場牛流行熱疫苗，可強化畜牧場防疫並有助於打造更具韌性的畜牧環境，牛隻若能免於感染疾病，不僅可減少健康風險與藥物治療，更能提升動物福祉，呼籲本市養牛戶踴躍申請，共同維護畜產安全與民眾食安。

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