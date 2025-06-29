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驚險！高雄寵物鵝亂入車道險遭輾　警即時制止+開罰飼主

記者吳世龍／高雄報導

高雄市昨（28）日晚間發生一起寵物鵝闖入車道的事件。一名68歲的黃姓男子帶著飼養的鵝外出散步，卻因未繫牽繩導致鵝隻突然衝上馬路，所幸被巡邏員警及時發現。警方將依道路交通管理處罰條例，對黃姓飼主開罰新台幣300元以上、600元以下罰鍰。

▲▼黃姓男子帶著飼養的鵝外出散步，卻因未繫牽繩導致鵝隻突然衝上馬路，所幸被巡邏員警及時發現。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲黃姓男子帶著飼養的鵝外出散步，卻因未繫牽繩導致鵝隻突然衝上馬路，所幸被巡邏員警及時發現。（圖／記者吳世龍翻攝）

28日晚間7時，三民第一分局長明所員警在民族一路執行勤務時，發現一隻寵物鵝突然從人行道跑到馬路車道上，差點就被行駛中的汽車輾過，員警立即上前告誡飼主黃男，應使用牽繩繫好寵物，並注意路況及其他用路人的安全。

▲▼黃姓男子帶著飼養的鵝外出散步，卻因未繫牽繩導致鵝隻突然衝上馬路，所幸被巡邏員警及時發現。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方指出，黃姓飼主雖然跟隨在寵物鵝後方，但未依規定使用牽繩繫緊禽、畜、寵物，此舉已違反《道路交通管理處罰條例》第84條「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新臺幣300元以上、600元以下罰鍰」的規定。三民第一分局將會製單舉發，以嚴正執法。

三民第一分局呼籲所有飼主，攜帶寵物外出活動時，務必使用牽繩或其他適當方式加以約束，以確保其他用路人及車輛的安全。切勿貪圖一時方便或樂趣，而造成交通安全疑慮，最終可能面臨罰款，得不償失。

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