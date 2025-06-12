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走跑高雄2.0掀運動熱潮　壓軸大獎Gogoro幸運得主出爐

▲▼ 走跑高雄2.0掀運動熱潮　壓軸大獎Gogoro抽出！得主曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲走跑高雄2.0掀運動熱潮。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

由高雄市政府運動發展局與馬拉松世界合作舉辦的全民運動活動「走跑高雄2.0」，截至6月10日已吸引超過41萬人次參與。今（12）日由運發局長侯尊堯親自抽出備受矚目的「景點等級獎」與「壓軸大獎」，最大獎Gogoro電動機車由規律跑者黃先生幸運獲得。

「走跑高雄2.0」自2月28日啟動至6月10日止，參與者透過每日健走或跑步任務，結合智慧型手機或穿戴裝置蒐集勳章、累積抽獎券，搭配全市24處運動熱點設計，引發一波波蒐集熱潮。

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只有集滿24枚景點勳章、晉升為「鑽石級跑者」的107位參加者，才有資格抽取景點等級最大獎—iPad Air，最終由來自3比8跑團的蘇先生中獎。他開心表示「平常下班固定跑10公里，沿途經過幾個景點，就會繞一下蒐集勳章，假日還會跟跑團練長距離解鎖景點！」。

▲▼ 走跑高雄2.0掀運動熱潮　壓軸大獎Gogoro抽出！得主曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲走跑高雄2.0掀運動熱潮。（圖／記者賴文萱翻攝）

活動設計不只鼓勵挑戰景點任務，也提供所有參與者公平抽獎機會，壓軸大獎包括Garmin高階運動錶、iPhone 16 Pro及Gogoro電動機車。3位中獎民眾皆為規律運動者，從日常散步到6分速跑者皆有，展現出「日常累積、人人有機會」的活動精神。

運發局表示，活動將延長至今年底，抽獎券會重新累積計算，並於每月加碼抽出百位幸運民眾贈送超商電子禮券，鼓勵更多市民將運動融入生活，達成健康與獎勵雙贏。

▲▼ 走跑高雄2.0掀運動熱潮　壓軸大獎Gogoro抽出！得主曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼壓軸大獎Gogoro抽出！得主曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 走跑高雄2.0掀運動熱潮　壓軸大獎Gogoro抽出！得主曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

侯尊堯表示，健走與慢跑是最親民的運動形式，「走跑高雄」從第一代鼓勵民眾健走打卡，至今年升級為「2.0」版，強調透過步數、里程、景點與登頂等任務，養成規律運動的生活習慣。

未來將持續推動『走跑高雄3.0+』，串聯更多行政區運動場域，也希望透過與教育局合作向下扎根，讓年輕人成為新世代跑者。 他也期盼透過串接高雄馬拉松經典路線，讓跑友以雙腳親身體驗港都城市風貌，帶動高雄馬報名人數突破1.5萬人。

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