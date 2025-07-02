64歲翁「葬禮前夕復活」！　醫認疏失：施工太吵干擾聽診

圖文／鏡週刊

印度一名64歲老翁上月因病情惡化陷入昏迷送醫，醫生見他已無脈搏跳動，便開立死亡證明。不料在喪禮開始前，家屬竟發現老翁仍有心跳，趕緊將他送往另一家醫院急救，半小時後他便被宣告「復活」。事後家屬氣得找上誤判死亡的醫師，對方竟辯稱是院外的施工噪音太大，害他聽不見心跳和脈搏。

綜合外媒報導，糖尿病患者泰亞德（Abhiman Girdhar Tayade）上月中旬因黃疸及其他症狀併發昏迷，兒子發現後馬上開車將爸爸送往當地一間醫院。醫生檢查後告知泰亞德已經離世，隨後應家屬要求開立死亡證明。

直到喪禮前夕，家屬察覺泰亞德胸腔還有起伏和呼吸心跳，立刻將他帶到另一間醫院救治，約莫30分鐘後，泰亞德恢復意識成功「復活」。

泰亞德的烏龍死亡讓家屬傻眼，直奔前一家醫院要找誤判死亡的醫師討公道。該名醫師坦承疏失向家屬道歉，並解釋當時是在院外的車上進行檢查，因為路邊施工噪音太大干擾聽診。不過醫師說，當初有建議家屬到別家設施較齊全的醫院檢查，但他們並未照做，反而要求他開立死亡證明。

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