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工程行老闆欠稅3千多萬遭管收3個月　12筆土地拍賣只追回1萬

▲▼執行署拍賣 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲行政執行署進行拍賣。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名張姓男子因與親戚共同經營配管工程公司致富，卻在公司拆夥後，欠了3235萬元的綜合所得稅遭國稅局追徵，為規避繳納，他先後將龐大財產轉移至妻兒名下，即使行政執行署高雄分署採取管收3個月，他和家屬仍不願還錢，執行署查封及拍賣他的土地後，最終僅追回1萬多元，絕大部分欠稅仍難收回。

行政執行署表示，張男於2016年間與連襟拆分公司財產，分得約3000萬元現金及5筆土地。直到2018年遭舉發後，國稅局追查認定其2016年度所得未申報完全，於2021年核定補稅金額超過3200萬元。

為逃避責任，張男在接獲補稅通知後，迅速將所有資產過戶至妻子與子女名下，當行政執行程序啟動時，他對執行官辯稱「身無分文，無力清償」，經查，其直系親屬財產豐厚，但對張男困境冷眼旁觀，拒絕代償欠稅。

執行署依法將張男聲請管收，法院裁准將其收監3個月期滿後釋放。不久後執行人員又發現張男繼承12筆土地，隨即進行查封。惟因持分過小，最終拍賣僅得1萬餘元，與龐大欠稅相比形同杯水車薪。

高雄分署強調，公權力絕不容挑戰，將持續監控張男財產動向，依法強制執行，確保國家稅收權益。

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