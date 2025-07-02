快訊／把粉絲當盤子！高雄3黑心旅宿曝光　哄抬房價還取消訂房

▲把粉絲當盤子！高雄旅宿亂哄抬房價、取消訂房。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄演唱會經濟大爆發！下半年BLACKPINK、TWICE、ONE REPUBLIC等巨星接力開唱，市區飯店訂房熱絡。為保障住宿品質，高雄市觀光局聯合消保官進行多次旅宿房價稽查專案，6月已稽查87家次，查出3家業者違規，將依法開罰並公告名單以警示業者。

觀光局長高閔琳指出，高雄市目前觀光旅館10家、一般旅館約380家、民宿約153家，2024年高雄一般旅館平均房價2,123元，為「六都最低」。因應接下來BLACKPINK、TWICE、ONE REPUBLIC等巨星將接力開唱，大批粉絲湧入訂房，尤其市區飯店訂房熱絡，觀光局持續加強稽查，已聯合消保官啟動多次旅宿房價稽查專案。

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根據統計，觀光局6月份已稽查87家次，查出有3家旅宿業者包含「麗隆商旅」、「小驢舍」及「南喃至嶼」房價稽查不符合規定，包含未依規定保留旅客訂房，或違規超收房費情形，將依違規個案開罰並公告名單，以強化警示效果。

其中，2家超收房價包含「南喃至嶼」民宿雙人房備查房價為6,800元，查10/18訂單，房價7,138元，超出備查房價338元，超出備查房價未滿新台幣500元，處1萬元罰鍰；「小驢舍」民宿雙人房備查房價1200元，查10/18 訂單，房價4,300元，超出備查房價1,000元以上，處5萬元罰鍰。

▲▼高雄「3旅宿黑名單」曝，亂哄抬房價、取消訂房。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外1家「麗隆商旅」旅館因11/22演唱會特殊假期提高房價，向旅客取消訂房，處2萬元罰鍰。觀光局表示，依《旅館業管理規則》第21、22條及《民宿管理辦法》第25條規定，房價須備查，且不得超收；業者已收受訂金或已確認訂房者，應保留房間，違規將依《發展觀光條例》第55條開罰1萬至5萬元並公布名單。

旅宿業者亦不得訂立違反「個別旅客訂房定型化契約應記載事項」之不合理條款，如有限制解約條件、片面變更規則或無故任意取消訂房致消費者權益受損，均屬無效；違者如經主管機關限期改正，卻仍逾期未改者，將按《消費者保護法》第56-1條處3萬至30萬元罰鍰。

觀光局強調，針對旅客反映常見爭議行為，如任意哄抬房價超過備查房價、任意取消訂房，或未依照交通部公告定型化契約辦理退費事宜；違者將依《觀光發展條例》及《消費者保護法》第56-1條進行處罰，並予以公告