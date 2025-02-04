▲熱心民眾感謝清潔隊員辛勞，贈送春節紅包給隊員。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府環保局4日表示，農曆大年初四（2/1）開工收運垃圾，環保局與環境管理處，利用各種管道加強宣導清潔隊員「只收垃圾，不收紅包」之政策，但仍有熱心民眾為感謝清潔隊員辛勞，在隊員執行清運勤務時贈送紅包及禮品慰勞隊員，清潔隊同仁們隨即將相關受贈紅包與禮品繳交予政風室。

經統計今年無法第一時間退還紅包17萬3,960元，款項已全數捐入桃園市政府社會救助金專戶，物資也轉贈伊甸社會福利基金會，讓這份心意透過清潔隊員，傳送給更多需要的家庭。

▲桃園清潔隊員收到逾17萬春節紅包及禮品，悉捐做公益。（圖／環保局提供）

環保局長陳世偉表示，桃園市人口持續增長，環境清潔工作持續加重，由衷感謝所有清潔隊員整年度的工作辛勞，更肯定環保局與清潔隊同仁，皆能秉持廉能治理、透明施政之理念，不用送禮、送紅包給清潔隊員，隊員們還是會積極做好為民服務工作，希望新的一年市民朋友一起落實垃圾分類工作，共同維護市容整潔。

環境管理處長張書豪表示，收取家戶垃圾為清潔隊員份內工作，民眾只需在倒垃圾時向隊員道謝，就是對隊員最好的鼓勵與支持。另外對於隊員無法即時退還之紅包與禮品，由各區中隊統一交由政風室依規定辦理拒收餽贈登錄，並全數轉贈給社福團體，將市民朋友的善意化作愛心，幫助更多需要關懷的弱勢族群。