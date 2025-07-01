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華為「3大影子晶圓廠」　專家赴深圳親見：都在大興土木

▲▼華為「3大影子晶圓廠」　專家赴深圳親見：都在大興土木。（圖／翻攝鵬芯微官網）

▲鵬芯微廠區效果圖。（圖／翻攝鵬芯微官網）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸投入大量資源在半導體產業，科技力智庫執行長烏凌翔近日表示，他赴深圳造訪了有華為「影子晶圓廠」之稱的3家半導體公司鵬芯微、鵬新旭，以及昇維旭，廠區都在大興土木，似乎準備「大幹一場」。

烏凌翔在節目《烏鴉笑笑》上提到，鵬芯微工廠的建築風格，跟之前他造訪過的設備廠新凱來非常近似，兩處位置也非常近，廠區處處都在施工，還有很多空地，幅員非常大，約有35萬平方公尺。

烏凌翔指出，鵬芯微的資本額約10億美元，目標若是量產28奈米至7奈米的晶片，10億美元的資本額，就算土地不要錢，也遠遠不夠，未來應該還會增加。

▲▼華為「3大影子晶圓廠」　專家赴深圳親見：都在大興土木。（圖／翻攝鵬芯微官網）

烏凌翔說，鵬芯微、鵬新旭，以及昇維旭「出生」後陸續登上美國商務部的實體清單，意味著無法購買美國的技術與設備，就算是在先前下單、交貨，數量也有限，勢必要提升製程節點、產量與良率，設備要先被備齊，才能進行量產。

烏凌翔提到，鵬新旭在公司官網直接寫明聚焦40及28奈米，猜想是因為成熟製程不在拜登政府2022年的制裁範圍，所以可以大方公告。

昇維旭是生產記憶體晶片的，烏凌翔認為，生產也許不難，但要能經營下去，獲利相當不容易，在這種情況下，深圳市重大產業投資集團仍決定以某種方式跟華為合作，是「明知山有虎，偏向虎山行」，所以進度較另外兩家慢一些也很合理，必須步步為營，也許是在等待景氣循環，到起漲點再進入產業。

鵬芯微、鵬新旭、昇維旭建廠的消息兩、三年前就在流傳，當時還有多家台灣的半導體設備廠傳出赴深圳協助建廠，並因此遭到美方警告。不過，數年過去，與這3廠有關的最新消息仍停留在「大興土木」的階段，距生產似乎仍有一大段距離。

▼鵬新旭的招聘廣告。（圖／翻攝鵬新旭官網）

▲▼鵬新旭的招聘廣告。（圖／翻攝鵬新旭官網）

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