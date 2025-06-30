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蘋果準備推出史上最便宜MacBook？傳將搭載iPhone A18 Pro晶片

▲▼ Macair,Macbook,M4,蘋果 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲搭載M4晶片的MacBook Air。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者吳立言／綜合報導

知名分析師郭明錤近日透露，蘋果正規劃推出一款「入門級MacBook」，預計將採用iPhone 16 Pro所搭載的A18 Pro晶片，而非現行的Apple Silicon M系列處理器，成為蘋果首款由手機晶片驅動的筆電產品。此機型有望在2025年底至2026年初進入量產階段，成為蘋果有史以來售價最低的筆電產品。

根據郭明錤說法，這款新MacBook的螢幕尺寸預計為13 吋，與現行的MacBook Air相同，但預期在處理器規格上會是主要區隔。郭指出，儘管A18 Pro在多核心運算能力上不如M系列，但其單核心表現已接近M4晶片，對一般文書與日常應用已相當足夠。

Geekbench（跑分測試軟體）測試顯示，A18 Pro的單核心成績約為3500分，僅略低於M4，而多核心則約為8780，與2020年推出的M1晶片相當。郭明錤認為，對大多數用戶而言，這樣的效能已能滿足日常使用。

此外，這款新機亦傳將推出多色外殼選擇，包括銀色、粉色與黃色，以吸引年輕族群。蘋果目前的最低價筆電為999美元起跳的MacBook Air，若新機型能進一步壓低價格，將首度突破蘋果筆電定價的「千元門檻」，進軍更大眾化市場。

郭明錤預測，蘋果將於2026年生產500至700萬台此款MacBook，產量規模顯示其期待該機成為主流入門筆電，並進一步擴大Mac產品線的市佔率。未來能否成功，將取決於是否能以合理價格吸引消費者接受效能取捨。

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