文科女孩華麗轉身　參訓一月投入半導體業月薪成長3成

▲非理工背景也能成功轉職科技業！林採樂參加半導體職訓課程，成功從行政人員轉職為工程師。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

你以為學文科就無法跨入科技業？今年39歲的林採樂，用行動證明「轉職沒有不可能」，原本在百貨公司任職行銷企劃、後轉行政總務的她，因看好半導體產業發展，毅然參加勞動部雲嘉南分署與成功大學合作辦理的「半導體製程基礎培訓班」，僅1個月的職訓課程，不僅讓她從零開始蛻變為工程師，更順利進入半導體廠就業，薪資較過往成長3成以上，開啟職涯「第二人生」。

林採樂畢業於義守大學大傳系，過去雖與科技業無關，但因曾在半導體公司擔任行政人員，目睹工程師薪資與職涯發展明顯優勢，便萌生轉職念頭。她坦言起初連積體電路圖都看不懂，在非大學的劣勢下，原本信心不足，所幸參訓過程有成大師資耐心引導，從基礎電學原理到實作操作逐步強化，加上實地進入成大南科實驗室進行儀器訓練，讓她快速上手，結訓後獲強茂公司錄取，擔任測試助理工程師，終於實現夢想中的「科技轉身」。

「我曾以為只能一輩子坐辦公桌，沒想到能成為半導體工程師！」林採樂笑說，這段學習旅程讓她重燃對工作的熱情，也讓她深信學歷背景不是絆腳石，真正關鍵是是否願意學習與挑戰。她也鼓勵正處於職涯迷惘期的朋友：「跨出舒適圈、相信自己，一樣可以翻轉人生、成就更好的未來！」

雲嘉南分署長劉邦棟指出，為因應AI浪潮與半導體產業擴充，分署與成大自前年起即成立「半導體暨關鍵科技人才培訓據點」，開設符合業界需求的多元課程，包括製程、量測與ESG永續管理等面向，並導入IP-Test與PD1505量測儀器，以及「VR互動式微奈米科技訓練平台」，打造貼近職場的訓練環境。

除半導體訓練班外，分署今年也與國立台南大學合作設定「AI智慧技術與應用人才培訓據點」，將陸續推出3門AI應用職前與在職課程，15至29歲青年參訓還可領取每月8000元學習獎勵金。相關課程詳情可電洽06-6985945轉1599雲嘉南分署。