嘉義縣垃圾分類亂象　環保局啟動「跟車稽查」盼改善

▲▼ 垃圾分類不確實致車輛退運，嘉義縣環保局啟動「跟車稽查」盼改善亂象 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣上個月數台垃圾車因民眾未落實垃圾分類，生活垃圾中夾帶大量回收物，導致遭退運，增加清潔人員負擔。為改善此情況，嘉義縣環保局近期啟動「垃圾車跟車稽查專案」，派員隨車深入各大社區及巷弄，了解各路線遇到的問題，並實地稽查垃圾分類情形，在垃圾傾倒前逐袋抽查，減少後續處理時間。

「垃圾車跟車稽查專案」由人員跟隨垃圾車進入社區、巷弄觀察投擲情形，分析後規劃符合實際狀況的清運策略，改善民眾丟棄垃圾的不便，落實生活中的資源回收與廢棄物減量。

環保局表示，自實施垃圾車落地檢查以來，發現部分公所清潔隊面臨人力不足、資源回收車輛與貯存空間有限等問題。經多次研商，可依「嘉義縣各鄉鎮市公所清潔隊員員額設置基準」補足人力，車輛部分則由各鄉鎮市間暫行借調應急，貯存空間則透過清潔隊與回收業者協調，提升清運頻率以因應需求。

環保局長張輝川指出，自民國95年開始實施垃圾分類工作，但嘉義縣每人每日垃圾清運量還是居高不下，113年更高於全國平均0.25公斤，因此實施垃圾車落地檢查及退運機制。結果顯示，5月份較去年同期，垃圾減量23.5%，減少3,139公噸垃圾清運量。

他表示，目前還處於磨合期間，未來會持續與各鄉鎮市協調，執行垃圾分類相關稽查工作。他提到，垃圾分類不是選擇，而是全民的責任，把垃圾分類變成生活中的習慣，才能打造更乾淨永續的環境。