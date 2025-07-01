　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

男子賣8kg黃金「淨賺1269萬」　陸店家：每月都有千萬回收交易

▲溫先生將8公斤黃金售出。（示意圖／CFP）

▲溫先生將8公斤黃金售出。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江溫州一名溫先生近日將手頭上8公斤黃金，以612萬元（人民幣，下同，約台幣2490萬元）賣給銀樓，該筆回收讓他淨賺312萬元（約台幣1269萬元）。銀樓老闆表示，像這種大訂單其實很常見，每一兩個月都會有這種回收大單。

據《紅星新聞》報導，像溫先生這樣斬獲大額收益的投資客或許並不常見，但在金價持續攀升的當下，溫州大大小小的金店裡，每天都在上演類似的黃金變現故事。

一名金飾批發店的老闆謝祖平表示，「回收業務較2022年金價起飛前，提升了50%左右，樓市低迷、股市相當平淡，只有黃金價格始終在上升。」他說，這是他快速擴張門市的最大底氣。

▲黃金,金價。（圖／CFP）

▲黃金為投資熱門品項。（圖／CFP）

謝祖平說道，最近他每天都能接到二三十通關於黃金買賣的諮詢電話，「平均每隔一兩個月，就會接到一筆，百萬元級的黃金回收訂單。」從前要被黃金回收業熱議很久的大單，如今正成為經營常態。

此類店家對於黃金的回收，價格主要參考上海金交所大盤價，普通產品折價幅度約10元／克，高克重金條折價空間收窄至2元至3元。謝祖平也提醒，消費者需事先了解自身黃金克重，警惕秤具作弊風險，建議選擇有實體店的大品牌交易。

溫州市珠寶玉石首飾產業協會會長王金元提醒消費者，目前黃金市場已全面進入「高波動、高風險、高預期」新階段，消費者應合理評估風險承受能力，避免盲目追高。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
562 3 1620 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
驚悚片！女騎士減速禮讓救護車...慘被貨車撞飛
LIVE／賴清德團結國家十講　第四講主題聚焦「國防」
泰國二王子「4大宗罪」曝！流亡27年再遭驅逐出境　奪王位夢碎
陳佩琪突喊「該跳樓的是我」　小草驚呼阻止
23歲男「無照開救護車」撞機車！　騎士卡底盤慘死
仙塔律師遭狠酸！「藏鏡人」跳出護航
快訊／得知彭振聲喪妻　柯文哲震驚發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美企6名中國人「資助北韓武器」被逮　陸外交部嗆：無國際法依據

華為「3大影子晶圓廠」　專家赴深圳親見：都在大興土木

64歲陸男「開車低頭滑手機」撞死3人　路邊布告欄也被撞落

陸咖啡廳推「肥腸咖啡」爆紅！　老闆曝：業績翻4倍

男子賣8kg黃金「淨賺1269萬」　陸店家：每月都有千萬回收交易

手遭玻璃割傷就醫　陸男被安排「檢查攝護腺」

陸女買新房裝修竟「挖出人骨」！　疑為20年前男子遺骸

香港回歸28年　李家超：寧做艱難改革者　不做安逸停滯者

供需改善　中國財新6月PMI返擴張區間

日薪漲7倍！　「中國霸總短劇」闖入北美市場…大批美國演員爭演

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【雙雙不治】17歲高中生載友自撞電桿！　酒駕+無照釀悲劇

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【誰才是工具人】家寧怒反擊「我商案接140個」Andy僅接個位數　

美企6名中國人「資助北韓武器」被逮　陸外交部嗆：無國際法依據

華為「3大影子晶圓廠」　專家赴深圳親見：都在大興土木

64歲陸男「開車低頭滑手機」撞死3人　路邊布告欄也被撞落

陸咖啡廳推「肥腸咖啡」爆紅！　老闆曝：業績翻4倍

男子賣8kg黃金「淨賺1269萬」　陸店家：每月都有千萬回收交易

手遭玻璃割傷就醫　陸男被安排「檢查攝護腺」

陸女買新房裝修竟「挖出人骨」！　疑為20年前男子遺骸

香港回歸28年　李家超：寧做艱難改革者　不做安逸停滯者

供需改善　中國財新6月PMI返擴張區間

日薪漲7倍！　「中國霸總短劇」闖入北美市場…大批美國演員爭演

陸委會又收恐嚇信！嗆讓捷運站變血泊　警鎖定IP追人

菸酒暨商品標示法令宣導　太麻里分區座談強化法治與地方對話

全台首學夢N再啟航！　700位熱血教師齊聚台南實踐數位願景

旅人身上沒錢又刁車　都蘭女警暖心伸援手

頂呱呱「2大組合優惠」限時5天　炸雞餐下殺67折

林哲熹北極實測Canada Goose「救我一命」　逛限量膠囊系列要包色處理

SodaStream氣泡水機找來深澤直人　限量版「ensō」極簡登場

孩子的營養不放假！　南市府暑期守護弱勢學童每一餐超過2千人受益

AR實景相伴、虛擬心跳陪你入夢　《戀與深空》4.0更新總整理

北榮推永續綠色醫療　導入「智慧回收機」可換折價券、魚飼料

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

大陸熱門新聞

上海飛日本客機萬米高空急墜10分鐘 氧氣罩全落下...乘客嚇到寫遺言

《哪吒2》終於下檔！票房打臉陸觀眾

深夜接殯儀館外送單！外送員嚇：一杯檸檬水

金價持續下跌…買家反而不買了！

遼寧艦遇美軍雙航母 央視：殲-15掛彈升空與外機緊咬纏鬥直至驅離

陸外交部：台灣沒有什麼副總統

從鼻孔入侵！5歲女泡溫泉「感染食腦蟲」

光緒三十年「大金榜」長這樣！

25歲網紅茉茉癌逝！遺言曝光

兒遊41國英語零進步　爸：旅行設KPI太難了

日薪漲7倍！美國演員爭演「中國短劇」

陸「首次」釋出殲-16驅離外機畫面

自燃召回後　陸行動電源大廠「業務停擺」

天問二號傳回湛藍地球美照 同場加映59萬公里外月球影像

更多熱門

相關新聞

快訊／68.6萬人注意！00929再配0.07元　7／17除息

快訊／68.6萬人注意！00929再配0.07元　7／17除息

擁有68.6萬人的首檔台股月配型ETF復華台灣科技優息（00929）今（1）日公告配息資訊，連續3次配發0.07元，預計7月17日除息，8月12日入帳。

投資美股50大巨頭！ 00981下周開募　 1萬元入手價

投資美股50大巨頭！ 00981下周開募　 1萬元入手價

2025下半年投資新方向　掌握關鍵變數、全球震盪中找穩定

2025下半年投資新方向　掌握關鍵變數、全球震盪中找穩定

金價持續下跌…買家反而不買了！

金價持續下跌…買家反而不買了！

台股盤中漲逾460點　富邦投顧：牛熊同體Q4高點上看2萬4

台股盤中漲逾460點　富邦投顧：牛熊同體Q4高點上看2萬4

關鍵字：

黃金溫州投資金價

讀者迴響

熱門新聞

即／警方證實！彭振聲妻子輕生亡

淫魔郵差偷拍70女私密片！　竟還逼人當性奴

仙塔律師24歲考上律師　1年業務量驚人

快訊／彭振聲情緒崩潰　北院派救護人員待命

仙塔被逮　李怡貞：最近太多年輕律師被詐團吸收

即／「仙塔律師」遭逮！涉幫詐團洩密洗錢　

泰國二王子「奪儲失敗」遭驅逐出境！

即／新台幣剛防守　美元指數「深夜跳水破底」

疲老闆「妻偷吃3男下跪認錯」！為愛結紮卻被綠

彭振聲心碎哭吼「為了她認罪拚交保」：現在沒顧慮了

駭入消防系統助殯葬業者搶生意　駭客遭羈押

快訊／開庭前接至親噩耗！彭振聲情緒崩潰

即／北投旅館傳出火警！

即／抱怨車髒被殺！黑貓物流車上「垃圾塞滿」照曝光

小心走在路上就被罰15萬！7月演習時間看這裡

更多

最夯影音

更多

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面