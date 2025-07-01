男子賣8kg黃金「淨賺1269萬」　陸店家：每月都有千萬回收交易

▲溫先生將8公斤黃金售出。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江溫州一名溫先生近日將手頭上8公斤黃金，以612萬元（人民幣，下同，約台幣2490萬元）賣給銀樓，該筆回收讓他淨賺312萬元（約台幣1269萬元）。銀樓老闆表示，像這種大訂單其實很常見，每一兩個月都會有這種回收大單。

據《紅星新聞》報導，像溫先生這樣斬獲大額收益的投資客或許並不常見，但在金價持續攀升的當下，溫州大大小小的金店裡，每天都在上演類似的黃金變現故事。

一名金飾批發店的老闆謝祖平表示，「回收業務較2022年金價起飛前，提升了50%左右，樓市低迷、股市相當平淡，只有黃金價格始終在上升。」他說，這是他快速擴張門市的最大底氣。

▲黃金為投資熱門品項。（圖／CFP）

謝祖平說道，最近他每天都能接到二三十通關於黃金買賣的諮詢電話，「平均每隔一兩個月，就會接到一筆，百萬元級的黃金回收訂單。」從前要被黃金回收業熱議很久的大單，如今正成為經營常態。

此類店家對於黃金的回收，價格主要參考上海金交所大盤價，普通產品折價幅度約10元／克，高克重金條折價空間收窄至2元至3元。謝祖平也提醒，消費者需事先了解自身黃金克重，警惕秤具作弊風險，建議選擇有實體店的大品牌交易。

溫州市珠寶玉石首飾產業協會會長王金元提醒消費者，目前黃金市場已全面進入「高波動、高風險、高預期」新階段，消費者應合理評估風險承受能力，避免盲目追高。