金價持續下跌…買家反而不買了！　陸店家嘆：漲價時生意更好

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

深圳水貝黃金市場6月30日黃金價格跌至6月以來新低，金飾克價半月內，下跌超50元（人民幣，下同），黃金品牌周生生從1038元／克降到985元／克。水貝市場的店家卻表示，雖然價格下跌，但生意反而越來越不好，買家的觀望情緒越來越高。

據《新浪財經》報導，一名銀樓老闆表示，消費者呈現「買漲不買跌」心理，導致銷售額比金價上漲時減少約30%。部分商家透過降低工費促銷（如工費下調10至20元／克），但效果有限，金價上漲時，生意還比現在好。

專家分析認為，金價上漲時，消費者擔憂錯過升值機會而追漲；下跌時，則期待更低點，甚至認為「跌到600元／克才考慮入手」。商家促銷難以打破這種預期（如工費僅佔金價1%至2%，影響小）。

▲金價下跌，買家觀望情緒卻更高了。（示意圖／CFP）

不少買家認為，「700多也能叫大跌？跌回600看看買的人多不多」、「跟房子一樣買漲不買跌，誰都不想抄底抄在半山腰」。

專家指出，市場波動加劇觀望情緒，6月27日，倫敦金現貨單日暴跌超50美元（跌幅1.69%），地緣風險降溫（如中東停火）、聯準會延後降息預期、美債殖利率攀升，及演算法拋盤共同導致下跌，全球經濟不確定性（通膨、地緣衝突）仍支撐黃金作為避險資產的價值。

報導指出，未來，黃金價格可能繼續面臨短期震盪，技術面承壓加上美元走強可能導致進一步調整。但長期來看，央行購金及潛在的地緣政治風險等因素，可能會支撐金價回升。對於一般消費者而言，目前的價格較前期高位更友好，可以考慮適時購買自用。如果是出於投資目的，則建議避免使用槓桿操作，並配置不超過總資產10%的資金用於定投黃金ETF，以分散風險。