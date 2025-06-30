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近400具遺體「隨地亂丟」沒火化　墨死者家屬驚恐：收到假骨灰

▲火葬,火化,葬儀社,殯葬,棺材,喪禮,葬禮。（示意圖／CFP）

▲墨西哥一間火葬場，被發現不當堆放將近400具遺體。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

墨西哥華雷斯城（Ciudad Juarez）一座火葬場，沒有按計畫火化死者，就把多達381具遺體，胡亂棄置、堆放在地板上。檢方指控業者疏忽且不負責任，還把不明物質假裝成骨灰，交還死者家屬。

墨西哥契瓦瓦州（Chihuahua）檢察官辦公室發言人加西亞（Eloy Garcia）向法新社表示，「初步來看，我們發現381具遺體被不當放置在火葬場內，沒有接受火化。」

他表示，所有遺體都經過防腐處理，估計一些遺骸已經放置在火葬場長達2年之久。它們被放置在不同房間，沒有明顯順序或規則，「就這樣隨便地、一個疊著一個，被扔在地板上。」

加西亞坦言，死者親屬們收到的不是骨灰，而是「其他物質」。他還指控業者「粗心且不負責任」，所有此類企業「都知道他們每天的火化量能是多少」，「你們不能接收超過你們能夠處理」的遺體數量。

衛報指出，火葬場一名管理人員已向檢方自首，當局並未說明這些遺體是否屬於暴力犯罪的受害者。墨西哥是一個飽受組織犯罪肆虐的國家，多年來法醫系統也備受困擾，因為遺體數量過多、人手不足、預算限制而不堪重負。

 
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