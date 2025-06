米蘭空管中心出狀況　300航班受影響數千旅客滯留

▲部分航班飛往備降機場。(圖/翻攝自flightradar24)

記者詹雅婷/綜合報導

義大利米蘭區域管制中心28日晚間9時左右發生傳輸故障,米蘭、貝加莫(Bergamo)、熱那亞(Genoa)、杜林(Turin)等機場均受到影響,數千名旅客一度滯留機場,超過300個航班受影響。歷經約1個半小時過後,航班起降逐漸恢復正常。

ANSA報導,根據義大利航空運輸管理服務商ENAV的說法,此次狀況與資料數據傳輸異常有關,為了確保最高飛航安全標準,相關機場起降暫停,由技術人員進行搶修。

超過300個航班受到影響,部分飛機飛往備降機場。針對這起事件,副總理薩爾維尼(Matteo Salvini)稱密切關注事件發展。

Due to radar failure at the Milano ACC, flights bound for airports in and around Milan are being diverted to alternate airfields and overflights are being re-routed. https://t.co/Pc7NqS3fTM pic.twitter.com/YeMBfah95F