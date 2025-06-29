米蘭空管中心出狀況　300航班受影響數千旅客滯留

▲部分航班飛往備降機場。（圖／翻攝自flightradar24）
記者詹雅婷／綜合報導
義大利米蘭區域管制中心28日晚間9時左右發生傳輸故障，米蘭、貝加莫（Bergamo）、熱那亞（Genoa）、杜林（Turin）等機場均受到影響，數千名旅客一度滯留機場，超過300個航班受影響。歷經約1個半小時過後，航班起降逐漸恢復正常。
ANSA報導，根據義大利航空運輸管理服務商ENAV的說法，此次狀況與資料數據傳輸異常有關，為了確保最高飛航安全標準，相關機場起降暫停，由技術人員進行搶修。
超過300個航班受到影響，部分飛機飛往備降機場。針對這起事件，副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）稱密切關注事件發展。
Due to radar failure at the Milano ACC, flights bound for airports in and around Milan are being diverted to alternate airfields and overflights are being re-routed. https://t.co/Pc7NqS3fTM pic.twitter.com/YeMBfah95F— Flightradar24 (@flightradar24) June 28, 2025
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