婦人健檢發現大腸癌前病變　內視鏡黏膜下剝離術免「斷腸」即切除

▲南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光為大腸癌患者施行內視鏡黏膜下剝離術。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

45歲陳姓婦人接受國健署補助糞便潛血檢查時發現異常，進一步進行大腸鏡檢查，發現除了息肉，乙狀結腸處還有一顆近8公分的腫瘤，且已出現癌前病變，所幸即早發現，經衛福利南投醫院醫師評估後，執行內視鏡黏膜下剝離術，不用動刀即可切除腫瘤，且仍保留腸道完整性。

依據衛福部公布113年國人十大死因統計資料內容，癌症位居死因首位，其中大腸癌則為死亡率第三位，因早期症狀不明顯，當出現排便型態改變、血便、裡急後重感、體重減輕、腹痛等症狀時，大多為中晚期，不過早期發現、早期治療的預後佳，治癒率高。

衛福部南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光指出，醫師在施作大腸鏡檢查時，若發現息肉或大腸癌病灶時，會依據其種類、大小、侵犯的深淺、癌化的疑慮等，考量是否有機會在大腸鏡檢查的當次進行切除，或安排內視鏡黏膜下剝離術(ESD)，如果病灶侵犯至黏膜下層或有轉移跡象，就可能需要另外安排外科手術處理。

黃耀光說明，陳婦的狀況若透過外科切除手術，需要切除一段腸道，並將剩餘腸道重新接合；而內視鏡黏膜下剝離術(ESD)是經由內視鏡進入腹腔，將黏膜層的病灶完整剝離掉，對較大的病灶也有機會能完整切除，除可保留臟器、外觀上沒有任何傷口，恢復速度也比傳統手術快，對早期癌或癌前病變而言可達到相同的治療效果。

黃耀光提醒，國健署補助45至74歲、40至44歲有家族史等民眾，每2年可1次免費糞便潛血檢查，另也建議可定期接受大腸鏡等健康檢查，儘早揪出病灶。