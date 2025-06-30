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439參賽者合計3.15萬歲...最老97　南投縣「萬歲級」舞蹈競賽曝

▲南投縣長者活躍老化競賽熱鬧登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣長者活躍老化競賽熱鬧登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為讓長者有展現健康活力與生命價值的舞臺，南投縣衛生局日前舉辦「活力南投銀齡飛揚－長者活躍老化競賽」，共有來自全縣13鄉鎮市代表隊伍、439位銀髮舞者齊聚一堂；縣府衛生局指出，長者們平均72歲，其中有15位超過90歲，合計超過3萬1540歲，勘稱「萬歲等級」的競賽。

本次活動於26日在南投縣農工商會展中心登場，上午由縣府衛生局長陳南松主持開場，經過精彩競賽後由「信義鄉望鄉教會文健站Tamasaza」獲冠軍、「仁愛鄉麻吉哈啦武界文健站」獲亞軍、「水里鄉活力頂崁快樂寶貝」獲季軍、「集集鎮八張活力寶貝隊」則獲殿軍，前4名隊伍也將代表南投縣參加8月15日由衛福部國民健康署主辦之中區競賽，縣議員林儒暘、蔡銘軒都到場關心。

▲南投縣長者活躍老化競賽熱鬧登場。（圖／南投縣政府提供）

縣長許淑華下午也偕同立法委員游顥親至現場為長者加油打氣，並為90歲以上的高齡參賽者披上「南投活力之星‧銀齡寶貝」榮耀彩帶，肯定其不老精神與熱情表演，其中最高齡是來自水里鄉的宋黃桂桃阿嬤97歲。

▲南投縣長者活躍老化競賽熱鬧登場。（圖／南投縣政府提供）

陳南松表示，目前全縣65歲以上長者已突破10萬人，為全國第3高齡縣市，僅次於嘉義縣與臺北市，面對超高齡化社會，希望能打造高齡友善支持環境，積極推動在地健康照護服務及多元健康促進活動，延緩老化並提高長者的社會參與率，達到在地安養、在地老化的目標；這場「長者活躍老化競賽」不只是比賽，更鼓勵長輩多出門、多參與社區活動，拓展交友圈、預防失智與失能，期盼明年有更多社區參與，一同為健康老化來努力。

許淑華說，縣府辦理活力競賽除能促進長者健康、激發銀髮族創意與學習力，也能凝聚社區向心力，增進彼此情感的連結，希望長輩們都能走出戶外，積極參與縣府各項健康休閒活動、展現健康生活的正能量。

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關鍵字：

長者活躍老化競賽

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